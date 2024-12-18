Politico: НАТО превращает СВО в Третью мировую

Ситуация на Украине действиями НАТО превращается в Третью мировую войну, становясь одним из самых крупных конфликтов с Холодной (1945-1991 гг.) и Второй мировой войн (1939-1945 гг.). Об этом сообщает газета Politico.
«То, что началось в феврале 2022 года, претендует на звание самого глобального конфликта со времен Холодной войны», — говорится в материале. Отмечается, что на данный момент на фронте находится множество иностранных военных, ведущих бои на стороне Украины. Подобное приводит украинский конфликт к международному масштабу. Кроме того, с приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа Киев рискует потерять своего самого крупного сторонника — американскую администрацию и НАТО. Это связано с тем, что республиканец выступает за окончание украинского конфликта.
Ранее в СМИ была опубликована предполагаемая карта боевых действий Третьей мировой войны. Так, фронт может растянуться от северной границы РФ и Финляндии, пройти через Латвию, Литву, Эстонию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Дании и ФРГ. Первое столкновение сторон, по данным Newsweek, может пройти в Сувалкском коридоре, который находится на границе Польши и Литвы, передает 360.ru.
При этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Третья мировая уже началась. Он также призвал Киев и весь мир сделать правильные выводы из этого.
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