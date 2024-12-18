Экстрасенс рассказал, каким будет 2025 год. Видео

Экстрасенс Харрис: 2025 год принесет несчастья
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Харисс опроверг теорию WTF о том, что 2025 принесет несчастья
Андрей Харисс опроверг теорию WTF о том, что 2025 принесет несчастья Фото:

В интернете появился новый термин — теория WTF. Согласно ему, 2025 год принесет с собой несчастья, потому что год начнется со среды, что является плохой приметой. Однако экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил, что название теории расшифровывается по-разному и 2025 год будет достаточно позитивным. Он отметил, что в новом году народы в мире начнут объединяться в мощные союзы. 

Аббревиатура WTF расшифровывается как выражение негодования «What the f***» («Какого черта» — прим. URA.RU). Однако она также символизирует первые три дня года: среда — 1 января, четверг — 2 января и пятница — 3 января. Исторические данные показывают, что годы, начинавшиеся со среды, как и 2025 год, часто были омрачены катастрофами. Например, в последний раз, когда 1 января пришелся на среду, это был 2020 год — время начала пандемии COVID-19. Также в 2014 году произошла вспышка вируса Эбола, а в 2003 году началась война в Ираке. В связи с этим сторонники теории WTF опасаются начала 2025 года и предполагают новые мировые кризисы. 

«Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия. <...> То, что нас ждет сейчас, достаточно позитивное. И опять же, WTF расшифровывается совершенно по-разному. Так, к примеру, есть одно из тайных обществ, девиз которого: мудрость, упорство и сосредоточенность», — заявил Харрис для «Пятого канала». Он призвал не верить аббревиатурам, которыми пытаются запугать людей, и надеяться на лучшее, чтобы оно точно свершилось. 

Харрис утверждает, что Меркурий играет ключевую роль в областях человеческого общения, социальных взаимодействий и интеллекта. Он предполагает, что в предстоящем году нации могут начать налаживать диалог и формировать мощные, выгодные альянсы, поэтому год обещает быть позитивным.

При этом, по словам экстрасенса, опасения следует испытывать в отношении лет, начинающихся в другие дни. Так, года, начинающиеся с субботы или понедельника, обычно несут неблагоприятные последствия. Суббота управляется Сатурном, одной из самых опасных планет, символизирующей кармическое возмездие и часто связанной с разрушением. Понедельник находится под властью Луны, которая высвобождает все самое опасное и скрытое, включая катастрофы.

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В интернете появился новый термин — теория WTF. Согласно ему, 2025 год принесет с собой несчастья, потому что год начнется со среды, что является плохой приметой. Однако экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил, что название теории расшифровывается по-разному и 2025 год будет достаточно позитивным. Он отметил, что в новом году народы в мире начнут объединяться в мощные союзы.  Аббревиатура WTF расшифровывается как выражение негодования «What the f***» («Какого черта» — прим. URA.RU). Однако она также символизирует первые три дня года: среда — 1 января, четверг — 2 января и пятница — 3 января. Исторические данные показывают, что годы, начинавшиеся со среды, как и 2025 год, часто были омрачены катастрофами. Например, в последний раз, когда 1 января пришелся на среду, это был 2020 год — время начала пандемии COVID-19. Также в 2014 году произошла вспышка вируса Эбола, а в 2003 году началась война в Ираке. В связи с этим сторонники теории WTF опасаются начала 2025 года и предполагают новые мировые кризисы.  «Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия. <...> То, что нас ждет сейчас, достаточно позитивное. И опять же, WTF расшифровывается совершенно по-разному. Так, к примеру, есть одно из тайных обществ, девиз которого: мудрость, упорство и сосредоточенность», — заявил Харрис для «Пятого канала». Он призвал не верить аббревиатурам, которыми пытаются запугать людей, и надеяться на лучшее, чтобы оно точно свершилось.  Харрис утверждает, что Меркурий играет ключевую роль в областях человеческого общения, социальных взаимодействий и интеллекта. Он предполагает, что в предстоящем году нации могут начать налаживать диалог и формировать мощные, выгодные альянсы, поэтому год обещает быть позитивным. При этом, по словам экстрасенса, опасения следует испытывать в отношении лет, начинающихся в другие дни. Так, года, начинающиеся с субботы или понедельника, обычно несут неблагоприятные последствия. Суббота управляется Сатурном, одной из самых опасных планет, символизирующей кармическое возмездие и часто связанной с разрушением. Понедельник находится под властью Луны, которая высвобождает все самое опасное и скрытое, включая катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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