17 декабря 2024

В ХМАО раскрыли профессии с самым большим ростом зарплат

В ХМАО больше всего повысились зарплаты у администраторов, ученых и медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО больше всего повысились зарплаты у администраторов, ученых и медиков
В ХМАО больше всего повысились зарплаты у администраторов, ученых и медиков Фото:

Аналитики выяснили, у каких специалистов в ХМАО больше всего выросла зарплата в 2024 году. Портал по поиску работы HeadHunter сообщил URA.RU, что больше всего выросла оплата труда у административного персонала, научных работников, медиков и представителей высшего и среднего менеджмента.

«Сразу в шести профессиональных направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка (т. е. более 30%). Лидерами по динамике прироста стали административный персонал (+58%), научные работники (+52%) и представители высшего и среднего менеджмента (+47%)», — сообщили аналитики HeadHunter», — заявили эксперты hh.ru.

Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО по итогам ноября 2024 года составила 85 207 рублей, что на 30% выше, чем год назад. Оплата труда административного персонала достигла 115 699 рублей. В тройку лидеров вошли также сферы «Наука, образование» со средней зарплатой 77 622 рубля и «Высший и средний менеджмент» с предложением 148 675 рублей. Наибольший прирост в абсолютных цифрах зафиксирован у представителей высшего и среднего менеджмента — их зарплаты увеличились на 47 795 рублей по сравнению с ноябрём прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. В регионе было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее.

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Аналитики выяснили, у каких специалистов в ХМАО больше всего выросла зарплата в 2024 году. Портал по поиску работы HeadHunter сообщил URA.RU, что больше всего выросла оплата труда у административного персонала, научных работников, медиков и представителей высшего и среднего менеджмента. «Сразу в шести профессиональных направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка (т. е. более 30%). Лидерами по динамике прироста стали административный персонал (+58%), научные работники (+52%) и представители высшего и среднего менеджмента (+47%)», — сообщили аналитики HeadHunter», — заявили эксперты hh.ru. Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО по итогам ноября 2024 года составила 85 207 рублей, что на 30% выше, чем год назад. Оплата труда административного персонала достигла 115 699 рублей. В тройку лидеров вошли также сферы «Наука, образование» со средней зарплатой 77 622 рубля и «Высший и средний менеджмент» с предложением 148 675 рублей. Наибольший прирост в абсолютных цифрах зафиксирован у представителей высшего и среднего менеджмента — их зарплаты увеличились на 47 795 рублей по сравнению с ноябрём прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. В регионе было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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