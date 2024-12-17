В ХМАО раскрыли профессии с самым большим ростом зарплат

Аналитики выяснили, у каких специалистов в ХМАО больше всего выросла зарплата в 2024 году. Портал по поиску работы HeadHunter сообщил URA.RU, что больше всего выросла оплата труда у административного персонала, научных работников, медиков и представителей высшего и среднего менеджмента.
«Сразу в шести профессиональных направлениях прирост зарплатных предложений оказался выше рынка (т. е. более 30%). Лидерами по динамике прироста стали административный персонал (+58%), научные работники (+52%) и представители высшего и среднего менеджмента (+47%)», — сообщили аналитики HeadHunter», — заявили эксперты hh.ru.
Средняя предлагаемая заработная плата в ХМАО по итогам ноября 2024 года составила 85 207 рублей, что на 30% выше, чем год назад. Оплата труда административного персонала достигла 115 699 рублей. В тройку лидеров вошли также сферы «Наука, образование» со средней зарплатой 77 622 рубля и «Высший и средний менеджмент» с предложением 148 675 рублей. Наибольший прирост в абсолютных цифрах зафиксирован у представителей высшего и среднего менеджмента — их зарплаты увеличились на 47 795 рублей по сравнению с ноябрём прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. В регионе было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее.
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