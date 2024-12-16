16 декабря 2024

В ХМАО зарплаты курьеров выросли до 100 тысяч рубле

В ХМАО вырос спрос на курьеров, их зарплаты достигли 98 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО вырос спрос на курьеров, их зарплаты достигли 98 тысяч рублей
В ХМАО вырос спрос на курьеров, их зарплаты достигли 98 тысяч рублей Фото:

В ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики HH.ru.

«В ХМАО было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее. Верхняя граница зарплатных предложений для курьеров в ХМАО в этом году превышает средние значения по региону. Здесь работодатели готовы платить им от 54 600 до 98 200 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 85 207 рублей», — сообщают URA.RU аналитики компании.

Такой рост связан с дефицитом доставщиков на рынке труда. На одну вакансию приходится только 2,2 резюме, при норме — от 4 резюме на вакансию.

Ранее URA.RU писало, что курьеры занимают третье место после продавцов-консультантов и водителей по числу вакансий. Средняя зарплата продавцов составила 55,1 тысячи рублей, у водителей — 157,8 тысячи рублей.

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В ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики HH.ru. «В ХМАО было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее. Верхняя граница зарплатных предложений для курьеров в ХМАО в этом году превышает средние значения по региону. Здесь работодатели готовы платить им от 54 600 до 98 200 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 85 207 рублей», — сообщают URA.RU аналитики компании. Такой рост связан с дефицитом доставщиков на рынке труда. На одну вакансию приходится только 2,2 резюме, при норме — от 4 резюме на вакансию. Ранее URA.RU писало, что курьеры занимают третье место после продавцов-консультантов и водителей по числу вакансий. Средняя зарплата продавцов составила 55,1 тысячи рублей, у водителей — 157,8 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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