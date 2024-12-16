В ХМАО зарплаты курьеров выросли до 100 тысяч рубле

В ХМАО спрос на курьеров за год вырос на 87%, а их зарплаты — до 98 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики HH.ru.
«В ХМАО было открыто 2,9 тысячи курьерских вакансий, что на 87% больше, чем годом ранее. Верхняя граница зарплатных предложений для курьеров в ХМАО в этом году превышает средние значения по региону. Здесь работодатели готовы платить им от 54 600 до 98 200 рублей, тогда как медиана зарплатных предложений находится сейчас в регионе на уровне 85 207 рублей», — сообщают URA.RU аналитики компании.
Такой рост связан с дефицитом доставщиков на рынке труда. На одну вакансию приходится только 2,2 резюме, при норме — от 4 резюме на вакансию.
Ранее URA.RU писало, что курьеры занимают третье место после продавцов-консультантов и водителей по числу вакансий. Средняя зарплата продавцов составила 55,1 тысячи рублей, у водителей — 157,8 тысячи рублей.
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