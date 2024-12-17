17 декабря 2024

Семья челябинского губернатора отправила на передовую радиоэлектронику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Алексей и Ирина Текслер отправили груз электроники бойцам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Челябинской области в зону СВО прибыл гуманитарный груз с радиоэлектронными средствами борьбы с дронами. Комплексы, которые помогут спасти жизни наших бойцов, передала семья губернатора региона Алексей и Ирина Текслер.

«Южноуральцам, проходящим службу в Белгородской области на Харьковском направлении, переданы тепловизионные прицелы, детекторы дронов, станция РЭБ, ретранслятор с дуплексером. Слова благодарности бойцы передают губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и Ирине Текслер», — уточнили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

Область продолжает оказывать помощь бойцам, оснащая их техникой, одеждой и обмундированием, продуктами питания и другим нужным имуществом. Комплексы противодронной защиты помогут челябинцам сохранить жизни и выполнить боевые задачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинской области в зону СВО прибыл гуманитарный груз с радиоэлектронными средствами борьбы с дронами. Комплексы, которые помогут спасти жизни наших бойцов, передала семья губернатора региона Алексей и Ирина Текслер. «Южноуральцам, проходящим службу в Белгородской области на Харьковском направлении, переданы тепловизионные прицелы, детекторы дронов, станция РЭБ, ретранслятор с дуплексером. Слова благодарности бойцы передают губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и Ирине Текслер», — уточнили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. Область продолжает оказывать помощь бойцам, оснащая их техникой, одеждой и обмундированием, продуктами питания и другим нужным имуществом. Комплексы противодронной защиты помогут челябинцам сохранить жизни и выполнить боевые задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...