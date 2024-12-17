Из Челябинской области в зону СВО прибыл гуманитарный груз с радиоэлектронными средствами борьбы с дронами. Комплексы, которые помогут спасти жизни наших бойцов, передала семья губернатора региона Алексей и Ирина Текслер.
«Южноуральцам, проходящим службу в Белгородской области на Харьковском направлении, переданы тепловизионные прицелы, детекторы дронов, станция РЭБ, ретранслятор с дуплексером. Слова благодарности бойцы передают губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и Ирине Текслер», — уточнили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
Область продолжает оказывать помощь бойцам, оснащая их техникой, одеждой и обмундированием, продуктами питания и другим нужным имуществом. Комплексы противодронной защиты помогут челябинцам сохранить жизни и выполнить боевые задачи.
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