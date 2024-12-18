Омбудсмен проверит «президентика маленькой страны» Ивана Сухова

Омбудсмен Ярославская проверит многоженца Ивана Сухова
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Ольга Ярославская проверит условия проживания и воспитания детей в семье многоженца Сухова
Ольга Ярославская проверит условия проживания и воспитания детей в семье многоженца Сухова Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проведет проверку семьи самоназванного «президентиком маленькой страны» Ивана Сухова, который известен своим многоженством. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Семью многоженца Ивана Сухова, который живет с тремя женами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребенка», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина стал объектом ненависти россиян после того, как дал интервью о своих методах воспитания. 

Иван Сухов утверждает, что его семья умещается в московской трехкомнатной квартире, в которой одна комната выделена только для него. Он спит с разными женами по своему желанию, отрицает использование контрацептивов и хочет иметь 50 детей. Сухов заявил, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает женам делать покупки без его разрешения.

В интервью журналистке Саше Сулим многоженец рассказал, что запрещает детям посещать школу, чтобы оградить их от негативного влияния общества. Вопросы о том, насколько комфортно детям живется на площади 70 квадратных метров и есть ли у них возможность для социализации, стали причиной обращения россиян к Ольге Ярославской.

Отмечается, что у Сухова нет собственности в столице. На него зарегистрированы участок и квартира во Владимирской области, а также автомобиль УАЗ-Патриот. Несколько лет назад при попытке взыскания штрафа у мужчины не обнаружили ни имущества, ни доходов. По последним данным, у него есть ООО «Преображение», занимающееся ремонтом бытовой техники, однако с 2021 года компания не предоставляла финансовую отчетность. Особое возмущение вызвало то, что Сухов готовит своих детей к будущему многоженству с раннего возраста: девочек — к роли вторых или третьих жен, а мальчиков — к роли многоженцев.

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проведет проверку семьи самоназванного «президентиком маленькой страны» Ивана Сухова, который известен своим многоженством. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Семью многоженца Ивана Сухова, который живет с тремя женами и 14 детьми, проверит московский уполномоченный по правам ребенка», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина стал объектом ненависти россиян после того, как дал интервью о своих методах воспитания.  Иван Сухов утверждает, что его семья умещается в московской трехкомнатной квартире, в которой одна комната выделена только для него. Он спит с разными женами по своему желанию, отрицает использование контрацептивов и хочет иметь 50 детей. Сухов заявил, что тратит на семью 75 тысяч рублей в месяц и запрещает женам делать покупки без его разрешения. В интервью журналистке Саше Сулим многоженец рассказал, что запрещает детям посещать школу, чтобы оградить их от негативного влияния общества. Вопросы о том, насколько комфортно детям живется на площади 70 квадратных метров и есть ли у них возможность для социализации, стали причиной обращения россиян к Ольге Ярославской. Отмечается, что у Сухова нет собственности в столице. На него зарегистрированы участок и квартира во Владимирской области, а также автомобиль УАЗ-Патриот. Несколько лет назад при попытке взыскания штрафа у мужчины не обнаружили ни имущества, ни доходов. По последним данным, у него есть ООО «Преображение», занимающееся ремонтом бытовой техники, однако с 2021 года компания не предоставляла финансовую отчетность. Особое возмущение вызвало то, что Сухов готовит своих детей к будущему многоженству с раннего возраста: девочек — к роли вторых или третьих жен, а мальчиков — к роли многоженцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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