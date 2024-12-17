17 декабря 2024

Тюменцам предлагают заработать, стоя на улице, за две недели 100 тысяч рублей

В Тюмени за продажу новогодних елок жителям заплатят 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавать елки придется на улице
Продавать елки придется на улице Фото:

Жителям Тюмени предлагают перед Новым годом подзаработать на продаже елок. За две недели зарплата продавца составит 60-100 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на сервисе бесплатных объявлений.

«Продавец живых елок. Обязанности: умение разговаривать и продавать. Требования: теплая одежда, желание зарабатывать. Условия: с 15 по 31 декабря. Заработная плата — 50-100 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений.

Продавать елки придется на улице. В одном из объявлений указано, что работать можно и по ночам. Кроме того, есть подработка курьером. За доставку зеленых деревьев за смену можно заработать 4-7 тысяч рублей.

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Жителям Тюмени предлагают перед Новым годом подзаработать на продаже елок. За две недели зарплата продавца составит 60-100 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на сервисе бесплатных объявлений. «Продавец живых елок. Обязанности: умение разговаривать и продавать. Требования: теплая одежда, желание зарабатывать. Условия: с 15 по 31 декабря. Заработная плата — 50-100 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений. Продавать елки придется на улице. В одном из объявлений указано, что работать можно и по ночам. Кроме того, есть подработка курьером. За доставку зеленых деревьев за смену можно заработать 4-7 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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