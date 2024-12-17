Тюменцам предлагают заработать, стоя на улице, за две недели 100 тысяч рублей

Жителям Тюмени предлагают перед Новым годом подзаработать на продаже елок. За две недели зарплата продавца составит 60-100 тысяч рублей. Вакансии опубликованы на сервисе бесплатных объявлений.
«Продавец живых елок. Обязанности: умение разговаривать и продавать. Требования: теплая одежда, желание зарабатывать. Условия: с 15 по 31 декабря. Заработная плата — 50-100 тысяч рублей», — указано в одном из объявлений.
Продавать елки придется на улице. В одном из объявлений указано, что работать можно и по ночам. Кроме того, есть подработка курьером. За доставку зеленых деревьев за смену можно заработать 4-7 тысяч рублей.
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