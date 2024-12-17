«Тебе, может, врезать?»: в Екатеринбурге педагог обматерил ученика. Видео

В екатеринбургском техникуме педагог обматерил ученика

18 декабря 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Скандал случился во время занятий (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском техникуме на Елизавете 17 декабря преподаватель сорвался на студента во время пары и обматерил его. Скандал случился после того, как подросток оскорбил мать учителя. Об этом рассказал очевидец. «Вчера в техникуме на Елизавете преподаватель по географии наорал на ученика матом, оскорбил его», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. В этом районе есть Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. Согласно контексту из видео, студент язвительно ответил учителю, после чего тот не сдержался и перешел на нецензурную ругань. «Слышь, тебе, может, ***, придурок», — сказал педагог и резко подвинул парту. Затем ученика выгнали из аудитории. Корреспондент URA.RU обратился в департамент информполитики Свердловской области. Там передали комментарий от техникума: «Причины и обстоятельства инцидента будут рассмотрены на педсовете и комиссии ПДН. Ситуацию отработает психологическая служба колледжа». Отмечается, что ранее подобных ситуаций с учителем не возникало, характеризуется положительно, а на поведение студента жалобы поступали, несмотря на его интерес к учебе. Его мать приглашена в колледж для беседы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском техникуме на Елизавете 17 декабря преподаватель сорвался на студента во время пары и обматерил его. Скандал случился после того, как подросток оскорбил мать учителя. Об этом рассказал очевидец. «Вчера в техникуме на Елизавете преподаватель по географии наорал на ученика матом, оскорбил его», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. В этом районе есть Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты. Согласно контексту из видео, студент язвительно ответил учителю, после чего тот не сдержался и перешел на нецензурную ругань. «Слышь, тебе, может, ***, придурок», — сказал педагог и резко подвинул парту. Затем ученика выгнали из аудитории. Корреспондент URA.RU обратился в департамент информполитики Свердловской области. Там передали комментарий от техникума: «Причины и обстоятельства инцидента будут рассмотрены на педсовете и комиссии ПДН. Ситуацию отработает психологическая служба колледжа». Отмечается, что ранее подобных ситуаций с учителем не возникало, характеризуется положительно, а на поведение студента жалобы поступали, несмотря на его интерес к учебе. Его мать приглашена в колледж для беседы.