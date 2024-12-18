Челябинский врач Морозов рассказал о симптомах разрастания аденоидов

Челябинский врач Морозов: храп является одним из симптомов разрастания аденоидов

Чаще всего от разрастания аденоидов страдают дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего от увеличения аденоидов страдают дети возрастом от трех до семи лет, при этом ключевыми симптомами являются насморк, храп и снижение слуха. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Детской городской больницы Копейска Михаил Морозов.

«Затяжной насморк, трудное носовое дыхание, гнусавость и нарушение речь, беспокойный сон с храпом, кашель и снижение слуха являются наиболее частыми проявлениями аденоидов. Ребенок может часто переспрашивать или плохо слышать», — рассказал Морозов.

Врач уточнил, что аденоиды состоят из лимфоидной ткани и являются защитой, имунная система так помогает бороться с инфекциями. Они часто разрастаются из-за аллергии или регулярных респираторных инфекций, особенно между тремя и семью годами.

«В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций», — пояснил врач.

Оториноларинголог добавил, что лечение аденоидита может стать затяжным и в некоторых случаях неэффективным. Тогда врач принимает решение об операции.