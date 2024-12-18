Челябинский врач Морозов рассказал о симптомах разрастания аденоидов

Челябинский врач Морозов: храп является одним из симптомов разрастания аденоидов
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Чаще всего от разрастания аденоидов страдают дети Фото:

Чаще всего от увеличения аденоидов страдают дети возрастом от трех до семи лет, при этом ключевыми симптомами являются насморк, храп и снижение слуха. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Детской городской больницы Копейска Михаил Морозов.

«Затяжной насморк, трудное носовое дыхание, гнусавость и нарушение речь, беспокойный сон с храпом, кашель и снижение слуха являются наиболее частыми проявлениями аденоидов. Ребенок может часто переспрашивать или плохо слышать», — рассказал Морозов.

Врач уточнил, что аденоиды состоят из лимфоидной ткани и являются защитой, имунная система так помогает бороться с инфекциями. Они часто разрастаются из-за аллергии или регулярных респираторных инфекций, особенно между тремя и семью годами.

«В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций», — пояснил врач.

Оториноларинголог добавил, что лечение аденоидита может стать затяжным и в некоторых случаях неэффективным. Тогда врач принимает решение об операции.

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Чаще всего от увеличения аденоидов страдают дети возрастом от трех до семи лет, при этом ключевыми симптомами являются насморк, храп и снижение слуха. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Детской городской больницы Копейска Михаил Морозов. «Затяжной насморк, трудное носовое дыхание, гнусавость и нарушение речь, беспокойный сон с храпом, кашель и снижение слуха являются наиболее частыми проявлениями аденоидов. Ребенок может часто переспрашивать или плохо слышать», — рассказал Морозов. Врач уточнил, что аденоиды состоят из лимфоидной ткани и являются защитой, имунная система так помогает бороться с инфекциями. Они часто разрастаются из-за аллергии или регулярных респираторных инфекций, особенно между тремя и семью годами. «В обычном состоянии без дополнительных оптических приспособлений эту миндалину увидеть невозможно. Существует ряд исследований, которые помогают установить степень аденоидных вегетаций», — пояснил врач. Оториноларинголог добавил, что лечение аденоидита может стать затяжным и в некоторых случаях неэффективным. Тогда врач принимает решение об операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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