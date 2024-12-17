Скандальная УК мэрии Перми определилась с руководителем

Директором ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» назначили Андрея Губина. После увольнения Людмилы Осинцевой, обвиняемой в получении взятки на 6,8 млн рублей, предприятие не могло выбрать руководителя.
«С 17 декабря 2024 года директором ООО „ПМУП ‚Городское коммунальное тепловое хозяйство‘ является Андрей Губин. Ранее главой организации был Александр Стряпунин“, — сообщается в базе данных СБИС. Стряпунина назначили руководителем предприятия в октябре, но он проработал в должности всего неделю. Ранее исполняющим обязанности директора был главный инженер компании Александр Золотов.
Бывшего руководителя ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки на 6,8 млн рублей. В конце февраля чиновницу отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. Она возглавляла муниципальное предприятие с 2018 года.
Во время руководства Осинцевой работу ПМУП неоднократно критиковали за высокие тарифы на услуги ЖКХ депутаты гордумы Перми. В августе депутат Марк Коробов заявил о необходимости проверки бухгалтерии предприятия. Он обосновал это тем, что должность главного бухгалтера ПМУП по-прежнему занимает сотрудница, работавшая при Людмиле Осинцевой.
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