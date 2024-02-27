27 февраля 2024

В Перми директора муниципальной УК задержали по подозрению в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Директора подозревают в получении многомиллионной взятки Фото:

Директора пермской муниципальной управляющей компании подозревают в получении взятки на сумму около 7 млн рублей. Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия.

«45-летняя Людмила руководила „Городским коммунальным и тепловым хозяйством“. Основные задачи по должности — обслуживать аварийный жилой фонд и обычные дома, оставшиеся без управления. В течение года она получала деньги от директора УК „Эверест“ за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов. Которые, по версии следствия, никто не проводил. Всего за интересное сотрудничество дама получила 6,8 млн и уголовное дело», — сообщил telegram-канал Ural Mash.

URA.RU направило запрос в региональное управление СК РФ. Ответ на него ожидается. В мэрии Перми, в ведении которой находится данная управляющая компания, не ответили на звонок корреспондента агентства. Также редакции не удалось дозвониться до УК «Эверест».

Директором ООО «ПМУП „ГКТХ“» является Людмила Осинцева. В ведении этой УК находятся более 180 многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Пермской гордумы раскритиковали отчет о работе данной организации. По их информации, муниципальная УК зачастую выставляет тарифы на свои услуги выше, чем частные. Кроме того, компания не ведет активной работы по привлечению под свое управление новых домов.

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Директора пермской муниципальной управляющей компании подозревают в получении взятки на сумму около 7 млн рублей. Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия. «45-летняя Людмила руководила „Городским коммунальным и тепловым хозяйством“. Основные задачи по должности — обслуживать аварийный жилой фонд и обычные дома, оставшиеся без управления. В течение года она получала деньги от директора УК „Эверест“ за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов. Которые, по версии следствия, никто не проводил. Всего за интересное сотрудничество дама получила 6,8 млн и уголовное дело», — сообщил telegram-канал Ural Mash. URA.RU направило запрос в региональное управление СК РФ. Ответ на него ожидается. В мэрии Перми, в ведении которой находится данная управляющая компания, не ответили на звонок корреспондента агентства. Также редакции не удалось дозвониться до УК «Эверест». Директором ООО «ПМУП „ГКТХ“» является Людмила Осинцева. В ведении этой УК находятся более 180 многоквартирных домов. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Пермской гордумы раскритиковали отчет о работе данной организации. По их информации, муниципальная УК зачастую выставляет тарифы на свои услуги выше, чем частные. Кроме того, компания не ведет активной работы по привлечению под свое управление новых домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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