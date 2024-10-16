16 октября 2024

Власти выбрали нового директора скандальной пермской управляющей компании

Новым директором пермской муниципальной УК стал Александр Стряпунин
© Служба новостей «URA.RU»
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С 16 октября ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» возглавляет Александр Стряпунин
С 16 октября ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» возглавляет Александр Стряпунин Фото:

Директором ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» стал Александр Стряпунин. Его назначили на место Людмилы Осинцевой, которая обвиняется в получении взятки на 6,8 млн рублей.

«С 16 октября 2024 года директором ООО „ПМУП ‚Городское коммунальное тепловое хозяйство‘ является Александр Стряпунин. Исполняющим обязанности директора организации ранее был Александр Золотов“, — сообщается в базе данных СБИС.

Бывшего руководителя ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки на 6,8 млн рублей. В конце февраля чиновницу отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. Осинцева возглавляла муниципальное предприятие с 2018 года. Во время ее руководства работу ПМУП депутаты гордумы Перми неоднократно критиковали за высокие тарифы на услуги ЖКХ.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Пермской гордумы Марк Коробов заявил о необходимости проверки бухгалтерии ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Он обосновал это тем, что должность главного бухгалтера ПМУП по-прежнему занимает сотрудница, работавшая при экс-руководителе муниципального предприятия Людмиле Осинцевой. 

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Директором ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» стал Александр Стряпунин. Его назначили на место Людмилы Осинцевой, которая обвиняется в получении взятки на 6,8 млн рублей. «С 16 октября 2024 года директором ООО „ПМУП ‚Городское коммунальное тепловое хозяйство‘ является Александр Стряпунин. Исполняющим обязанности директора организации ранее был Александр Золотов“, — сообщается в базе данных СБИС. Бывшего руководителя ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки на 6,8 млн рублей. В конце февраля чиновницу отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. Осинцева возглавляла муниципальное предприятие с 2018 года. Во время ее руководства работу ПМУП депутаты гордумы Перми неоднократно критиковали за высокие тарифы на услуги ЖКХ. Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Пермской гордумы Марк Коробов заявил о необходимости проверки бухгалтерии ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Он обосновал это тем, что должность главного бухгалтера ПМУП по-прежнему занимает сотрудница, работавшая при экс-руководителе муниципального предприятия Людмиле Осинцевой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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