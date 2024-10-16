Власти выбрали нового директора скандальной пермской управляющей компании

Директором ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» стал Александр Стряпунин. Его назначили на место Людмилы Осинцевой, которая обвиняется в получении взятки на 6,8 млн рублей.
«С 16 октября 2024 года директором ООО „ПМУП ‚Городское коммунальное тепловое хозяйство‘ является Александр Стряпунин. Исполняющим обязанности директора организации ранее был Александр Золотов“, — сообщается в базе данных СБИС.
Бывшего руководителя ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки на 6,8 млн рублей. В конце февраля чиновницу отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. Осинцева возглавляла муниципальное предприятие с 2018 года. Во время ее руководства работу ПМУП депутаты гордумы Перми неоднократно критиковали за высокие тарифы на услуги ЖКХ.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Пермской гордумы Марк Коробов заявил о необходимости проверки бухгалтерии ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство». Он обосновал это тем, что должность главного бухгалтера ПМУП по-прежнему занимает сотрудница, работавшая при экс-руководителе муниципального предприятия Людмиле Осинцевой.
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