17 декабря 2024

В Ишиме впервые удалили тромб из мозговой артерии пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Извлечение тромба спасло пациентку с инсультом
Извлечение тромба спасло пациентку с инсультом Фото:

Врачи из Ишима Тюменской области впервые провели операцию по удалению тромба из мозговой артерии. Это инновационный метод лечения ишемического инсульта, сообщает пресс-служба регионального департамента злравоохранения

«В Областной больнице №4 Ишима состоялась первая в практике тромбэкстракция из мозговых артерий. Это сложная операция, направленная на восстановление кровотока и минимизацию повреждений мозговой ткани», — говорится в сообщении в telegram-канале.

Сообщается, что 55-летняя пациентка поступила в больницу без сознания. Ей сразу же провели ангиограмму и обнаружили тромб. Операция прошла успешно, уже на следующие сутки пациентку перевели из отделения реанимации в палату интенсивной терапии неврологического отделения. В настоящий момент к ней вернулась речь, женщина пытается вставать на ноги.

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Врачи из Ишима Тюменской области впервые провели операцию по удалению тромба из мозговой артерии. Это инновационный метод лечения ишемического инсульта, сообщает пресс-служба регионального департамента злравоохранения «В Областной больнице №4 Ишима состоялась первая в практике тромбэкстракция из мозговых артерий. Это сложная операция, направленная на восстановление кровотока и минимизацию повреждений мозговой ткани», — говорится в сообщении в telegram-канале. Сообщается, что 55-летняя пациентка поступила в больницу без сознания. Ей сразу же провели ангиограмму и обнаружили тромб. Операция прошла успешно, уже на следующие сутки пациентку перевели из отделения реанимации в палату интенсивной терапии неврологического отделения. В настоящий момент к ней вернулась речь, женщина пытается вставать на ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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