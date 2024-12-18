Двум жителям Белгородской области грозит 7 лет за незаконную миграцию

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Порядка 60 иностранцев были незаконно поставлены на учет
Порядка 60 иностранцев были незаконно поставлены на учет Фото:

В Белгородской области выявили канал незаконной миграции, который действовал под видом оказания иностранцам юридических услуг. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что сотрудники коммерческой организации за денежное вознаграждение оказывали приезжим помощь в их легализации», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. По информации МВД, как минимум трое мигрантов смогли заключить фиктивные браки, чтобы получить разрешение на временное проживание. Порядка 60 иностранцев были незаконно поставлены на учет.

В офисе организации и по месту жительства подозреваемых сотрудники МВД провели обыски, изъяли телефоны и около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан. Двум подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

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В Белгородской области выявили канал незаконной миграции, который действовал под видом оказания иностранцам юридических услуг. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. «Предварительно установлено, что сотрудники коммерческой организации за денежное вознаграждение оказывали приезжим помощь в их легализации», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. По информации МВД, как минимум трое мигрантов смогли заключить фиктивные браки, чтобы получить разрешение на временное проживание. Порядка 60 иностранцев были незаконно поставлены на учет. В офисе организации и по месту жительства подозреваемых сотрудники МВД провели обыски, изъяли телефоны и около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан. Двум подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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