Двум жителям Белгородской области грозит 7 лет за незаконную миграцию

В Белгородской области выявили канал незаконной миграции, который действовал под видом оказания иностранцам юридических услуг. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что сотрудники коммерческой организации за денежное вознаграждение оказывали приезжим помощь в их легализации», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. По информации МВД, как минимум трое мигрантов смогли заключить фиктивные браки, чтобы получить разрешение на временное проживание. Порядка 60 иностранцев были незаконно поставлены на учет.
В офисе организации и по месту жительства подозреваемых сотрудники МВД провели обыски, изъяли телефоны и около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан. Двум подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.
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