Какие прибыльные подработки на Новый год предлагают жителям ХМАО

Самые выгодные подработки перед Новым годом в Югре предлагают актерам, аниматорам, курьерам и продавцам фейерверков. Сотрудники могут заработать более 100 тысяч рублей. Об этих и других прибыльных новогодних вакансих URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».
«В торговле и логистике пик спроса на сотрудников обычно наблюдается в конце ноября, а в индустрии развлечений, ресторанном бизнесе и туризме — в начале декабря», — рассказывают аналитики сервиса. Впрочем, первые новогодние вакансии в Югре появляются еще в сентябре.
Дед Мороз
Опытных актеров или аниматоров на роль Деда Мороза набирают праздничные агентства. На такой вакансии предстоит работать на новогодних мероприятиях и ездить с поздравлениями на дом. Например, в Сургуте за один день артист может выполнить до 5-10 заказов, а за весь праздничный период заработать от 30 000 до 100 000 рублей. Как правило, компании выдают костюмы и сценарии.
Продавец фейерверков
За месяц работы в магазине фейерверков продавцом можно заработать 100 тысяч рублей. Подобные вакансии среди прочего есть в Когалыме. Однако сотруднику придется трудиться 30 и 31 декабря с утра и до последнего покупателя. «Профильный опыт и образование будут преимуществами для кандидата, но компания возьмет и новичка», — поясняют эксперты.
Временный кассир
Нередко сетевые магазины в праздники ищут дополнительных сотрудников. Например, в торговой точке косметики и парфюмерии в Сургуте предлагают почасовую оплату в 308 рублей с 12:00 до 18:00 часов — это самое оживленное время перед Новым годом. Но чаще всего компании берут опытных кассиров со стажем не менее полугода.
Официант новогоднего банкета
Рестораны тем временем тоже подыскивают на время проведения новогодних банкетов новых сотрудников. «Один из ресторанов Нижневартовска ищет в команду официанта. Ему обещают заработок 2800-3500 рублей за смену, а на вакансию может претендовать даже начинающий специалист», — рассказывают представители платформы.
Вожатый
Подработать в новогодние каникулы есть возможность даже у педагогов, психологов или профильных студентов. Например, детский центр в Сургуте ищет вожатого на несколько дней. Ему предстоит работать воспитателем, аниматором и кружководом в одном лице с группой до 10-15 детей. Вожатому выдадут методички и будут платить от 150 рублей в час.
Курьер
В предновогодние и праздничные дни особенно высок спрос на курьеров. Они могут трудиться от двух часов в день, а за работу в выходные, в непогоду, ранним утром или поздним вечером им положены дополнительные выплаты. «Курьеру в Нефтеюганске также обещают премиальные бонусы для новичков и за стабильную работу до 31 декабря. За месяц выполнения заказов в полноценную смену курьер может заработать 100-130 тысяч рублей», — поясняют аналитики.
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