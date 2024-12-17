17 декабря 2024

«Выбросило из кабины»: движение на ЕКАД встало из-за массовой аварии с трактором. Фото

ЕКАД встал из-за аварии с пятью машинами, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на 74-м километре трассы (архивное фото) Фото:

На 74-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 18 декабря случилась авария с пятью машинами, в их числе трактор, водитель которого от удара вылетел из кабины на трассу. Автомобили перекрыли часть дороги, рассказал URA.RU очевидец.

«Трактор ехал в правом ряду, а в среднем двигалась фура MAN. Opel врезался в трактор, от чего иномарку отбросило на грузовик. Тракториста выбросило из кабины на проезжую часть», — сказал собеседник. По его словам, «Газель» успела затормозить, но в нее врезался синий фургон и отлетел в трактор. Затем фургон врезался в Volkswagen, который отбросило в другую фуру.

Известно, что пострадал тракторист и водитель Opel. Обоих госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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На 74-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 18 декабря случилась авария с пятью машинами, в их числе трактор, водитель которого от удара вылетел из кабины на трассу. Автомобили перекрыли часть дороги, рассказал URA.RU очевидец. «Трактор ехал в правом ряду, а в среднем двигалась фура MAN. Opel врезался в трактор, от чего иномарку отбросило на грузовик. Тракториста выбросило из кабины на проезжую часть», — сказал собеседник. По его словам, «Газель» успела затормозить, но в нее врезался синий фургон и отлетел в трактор. Затем фургон врезался в Volkswagen, который отбросило в другую фуру. Известно, что пострадал тракторист и водитель Opel. Обоих госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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