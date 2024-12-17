На 74-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 18 декабря случилась авария с пятью машинами, в их числе трактор, водитель которого от удара вылетел из кабины на трассу. Автомобили перекрыли часть дороги, рассказал URA.RU очевидец.
«Трактор ехал в правом ряду, а в среднем двигалась фура MAN. Opel врезался в трактор, от чего иномарку отбросило на грузовик. Тракториста выбросило из кабины на проезжую часть», — сказал собеседник. По его словам, «Газель» успела затормозить, но в нее врезался синий фургон и отлетел в трактор. Затем фургон врезался в Volkswagen, который отбросило в другую фуру.
Известно, что пострадал тракторист и водитель Opel. Обоих госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
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