FT: Дания отменит свой оборонный план из-за «российской угрозы»

Министр обороны Дании Метте Фредриксен заявила о готовности отменить пятилетний план финансирования обороны всего через восемь месяцев после его согласования из-за «российской угрозы». По ее словам, страна будет вынуждена тратить больше на сферу обороны. Об этом она сообщила в интервью Financial Times.
«Фредриксен намерена тратить столько, сколько необходимо, на оборону и сдерживание, поскольку Россия останется угрозой для Европы, даже если новая администрация президента США Дональда Трампа заключит мирное соглашение между Москвой и Киевом в следующем году», — передают авторы Financial Times, ссылаясь на слова самого министра. Она заявила, что нужно наращивать масштабы в оборонной сфере. Фредриксен считает, что от России могут последовать угрозы.
После победы Трампа в президентских выборах многие страны Запада начали задумываться о том, как это скажется на дальнейшем финансировании Украины. Евросоюз уже дал понять, что готов удвоить финансовую и военную поддержку Киева.
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