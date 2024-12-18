FT: Дания отменит свой оборонный план из-за «российской угрозы»

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Дания пересмотрит план обороны из-за экстренного пересмотра плана по трате денег
Дания пересмотрит план обороны из-за экстренного пересмотра плана по трате денег Фото:

Министр обороны Дании Метте Фредриксен заявила о готовности отменить пятилетний план финансирования обороны всего через восемь месяцев после его согласования из-за «российской угрозы». По ее словам, страна будет вынуждена тратить больше на сферу обороны. Об этом она сообщила в интервью Financial Times.

«Фредриксен намерена тратить столько, сколько необходимо, на оборону и сдерживание, поскольку Россия останется угрозой для Европы, даже если новая администрация президента США Дональда Трампа заключит мирное соглашение между Москвой и Киевом в следующем году», — передают авторы Financial Times, ссылаясь на слова самого министра. Она заявила, что нужно наращивать масштабы в оборонной сфере. Фредриксен считает, что от России могут последовать угрозы.

После победы Трампа в президентских выборах многие страны Запада начали задумываться о том, как это скажется на дальнейшем финансировании Украины. Евросоюз уже дал понять, что готов удвоить финансовую и военную поддержку Киева.

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Министр обороны Дании Метте Фредриксен заявила о готовности отменить пятилетний план финансирования обороны всего через восемь месяцев после его согласования из-за «российской угрозы». По ее словам, страна будет вынуждена тратить больше на сферу обороны. Об этом она сообщила в интервью Financial Times. «Фредриксен намерена тратить столько, сколько необходимо, на оборону и сдерживание, поскольку Россия останется угрозой для Европы, даже если новая администрация президента США Дональда Трампа заключит мирное соглашение между Москвой и Киевом в следующем году», — передают авторы Financial Times, ссылаясь на слова самого министра. Она заявила, что нужно наращивать масштабы в оборонной сфере. Фредриксен считает, что от России могут последовать угрозы. После победы Трампа в президентских выборах многие страны Запада начали задумываться о том, как это скажется на дальнейшем финансировании Украины. Евросоюз уже дал понять, что готов удвоить финансовую и военную поддержку Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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