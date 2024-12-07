Британия разработала запасной план перемирия, который не понравится Зеленскому

Евросоюз готовится удвоить помощь Украине, в случае если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить финансирование, сообщает газета The Guardian. Кроме того, Франция и Великобритания разрабатывают запасной план перемирия, который, как утверждают журналисты, может не понравится главе Украине Владимиру Зеленскому.
«Европейские дипломаты опасаются, что в конечном итоге европейскую военную помощь Украине, возможно, придется удвоить, если Дональд Трамп прекратит финансирование со стороны США», — говорится в материале. По данным газеты, в настоящее время ЕС и Украина пытаются убедить новую администрацию Трампа продлить поддержку киевскому режиму еще на год.
Кроме того, Британия разрабатывает запасной план действий в случае, если переговоры о прекращении огня с Россией не приведут к тем результатам, которые преследует Владимир Зеленский, а именно признание подконтрольных России территорий украинскими. Так, Великобритания и Франция предлагают создать не входящую в НАТО «коалицию желающих», которая могла бы выступать в роли миротворческих сил или гаранта на территории Украины.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам с Киевом при соблюдении ее условий. По словам российского лидера, Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.