Британия разработала запасной план перемирия, который не понравится Зеленскому

The Guardian: ЕС готовится удвоить помощь Киеву
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ЕС увеличит финансирование Украины, если от этого откажется Трамп
ЕС увеличит финансирование Украины, если от этого откажется Трамп Фото:
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Евросоюз готовится удвоить помощь Украине, в случае если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить финансирование, сообщает газета The Guardian. Кроме того, Франция и Великобритания разрабатывают запасной план перемирия, который, как утверждают журналисты, может не понравится главе Украине Владимиру Зеленскому. 

«Европейские дипломаты опасаются, что в конечном итоге европейскую военную помощь Украине, возможно, придется удвоить, если Дональд Трамп прекратит финансирование со стороны США», — говорится в материале. По данным газеты, в настоящее время ЕС и Украина пытаются убедить новую администрацию Трампа продлить поддержку киевскому режиму еще на год.

Кроме того, Британия разрабатывает запасной план действий в случае, если переговоры о прекращении огня с Россией не приведут к тем результатам, которые преследует Владимир Зеленский, а именно признание подконтрольных России территорий украинскими. Так, Великобритания и Франция предлагают создать не входящую в НАТО «коалицию желающих», которая могла бы выступать в роли миротворческих сил или гаранта на территории Украины.

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам с Киевом при соблюдении ее условий. По словам российского лидера, Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО.

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Евросоюз готовится удвоить помощь Украине, в случае если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить финансирование, сообщает газета The Guardian. Кроме того, Франция и Великобритания разрабатывают запасной план перемирия, который, как утверждают журналисты, может не понравится главе Украине Владимиру Зеленскому.  «Европейские дипломаты опасаются, что в конечном итоге европейскую военную помощь Украине, возможно, придется удвоить, если Дональд Трамп прекратит финансирование со стороны США», — говорится в материале. По данным газеты, в настоящее время ЕС и Украина пытаются убедить новую администрацию Трампа продлить поддержку киевскому режиму еще на год. Кроме того, Британия разрабатывает запасной план действий в случае, если переговоры о прекращении огня с Россией не приведут к тем результатам, которые преследует Владимир Зеленский, а именно признание подконтрольных России территорий украинскими. Так, Великобритания и Франция предлагают создать не входящую в НАТО «коалицию желающих», которая могла бы выступать в роли миротворческих сил или гаранта на территории Украины. Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова к переговорам с Киевом при соблюдении ее условий. По словам российского лидера, Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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