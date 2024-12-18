В аэропорту Челябинска приземлился самолет из Минска в ливрее «Динамо». Фюзеляж самолета так украсили сравнительно недавно, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.
«Фюзеляж Embraer 195 авиакомпании „Белавиа“ украсили фирменными цветами хоккейного клуба в ноябре этого года. Минская команда прилетела на матч с челябинским клубом „Трактор“», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Челябинская же команда хоть и имеет собственный мерч, пока никак не «коллабилась» с авиакомпаниями. Поэтому летает на выездные матчи на обычных самолетах. Но для завоевания Кубка Гагарина это не главное.
Матч с минчанами состоится в Челябинске 18 декабря в 19:00. Для того, чтобы удержать лидерство Восточной конференции «Трактору» необходимо побеждать.
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