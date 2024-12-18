В Челябинске приземлился самолет в ливрее «Динамо». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, кепка динамо
ХК «Динамо» Минск прилетела в Челябинск на игру с ХК «Трактор» Фото:

В аэропорту Челябинска приземлился самолет из Минска в ливрее «Динамо». Фюзеляж самолета так украсили сравнительно недавно, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани.

«Фюзеляж Embraer 195 авиакомпании „Белавиа“ украсили фирменными цветами хоккейного клуба в ноябре этого года. Минская команда прилетела на матч с челябинским клубом „Трактор“», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Челябинская же команда хоть и имеет собственный мерч, пока никак не «коллабилась» с авиакомпаниями. Поэтому летает на выездные матчи на обычных самолетах. Но для завоевания Кубка Гагарина это не главное.

Матч с минчанами состоится в Челябинске 18 декабря в 19:00. Для того, чтобы удержать лидерство Восточной конференции «Трактору» необходимо побеждать.

ХК «Динамо» Минск прилетел на матч с «Трактором»
ХК «Динамо» Минск прилетел на матч с «Трактором»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска приземлился самолет из Минска в ливрее «Динамо». Фюзеляж самолета так украсили сравнительно недавно, сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани. «Фюзеляж Embraer 195 авиакомпании „Белавиа“ украсили фирменными цветами хоккейного клуба в ноябре этого года. Минская команда прилетела на матч с челябинским клубом „Трактор“», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Челябинская же команда хоть и имеет собственный мерч, пока никак не «коллабилась» с авиакомпаниями. Поэтому летает на выездные матчи на обычных самолетах. Но для завоевания Кубка Гагарина это не главное. Матч с минчанами состоится в Челябинске 18 декабря в 19:00. Для того, чтобы удержать лидерство Восточной конференции «Трактору» необходимо побеждать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...