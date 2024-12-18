Губернатор Моор исполнит мечту маленькой тюменки

Губернатор Моор подарит на Новый год ребенку детский электромобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона ежегодно принимает участие в акции «Елка желаний»
Глава региона ежегодно принимает участие в акции «Елка желаний» Фото:

Александр Моор принял участие в традиционной акции «Елка желаний» и пообещал подарить тюменке детский электромобиль. Об этом глава региона сообщил в  соцсети.

«Принял участие во всероссийской акции „Елка желаний“. В ближайшее время исполню мечту маленькой Арины», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Девочке четыре года. Она передвигается на кресле-коляске, ее родители в подарок попросили детский электромобиль.

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Александр Моор принял участие в традиционной акции «Елка желаний» и пообещал подарить тюменке детский электромобиль. Об этом глава региона сообщил в  соцсети. «Принял участие во всероссийской акции „Елка желаний“. В ближайшее время исполню мечту маленькой Арины», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Девочке четыре года. Она передвигается на кресле-коляске, ее родители в подарок попросили детский электромобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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