Губернатор Моор исполнит мечту маленькой тюменки

Глава региона ежегодно принимает участие в акции «Елка желаний»
Александр Моор принял участие в традиционной акции «Елка желаний» и пообещал подарить тюменке детский электромобиль. Об этом глава региона сообщил в соцсети.
«Принял участие во всероссийской акции „Елка желаний“. В ближайшее время исполню мечту маленькой Арины», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
Девочке четыре года. Она передвигается на кресле-коляске, ее родители в подарок попросили детский электромобиль.
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