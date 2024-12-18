Из-за маткапитала упала рождаемость вторых детей

Перенос маткапитала на первого ребенка привел к падению рождаемости вторых детей
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Из-за маткапитала вторых детей в семье стало появляться реже
Из-за маткапитала вторых детей в семье стало появляться реже Фото:

В России упала рождаемость вторых детей. Причина в переносе маткапитала на первенца. Об этом сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-концеренции ВЦИОМ по итогам года.

«В 2024 году мы наблюдали рост рождения четвертых и последующих детей, но при этом в стране падает рождаемость вторых детей. Это эффект от переноса маткапитала на первого ребенка», — сообщила Михайлова. Трансляция велась на сайте «Россия сегодня».

Также социолог рассказала, что Россия вступила в период снижения численности женщин фертильного возраста, что неизбежно сказывается на рождаемости. По ее словам, в течение года появлялось много инициатив и предложений для повышения рождаемости, в том числе запрет на пропаганду идеологии чайлдфри и склонения женщин к абортам. «В следующем году мы ожидаем переход от отдельных выплат и запретов к комплексному подходу по решению демографических проблем», — отметила Михайлова.

В своем выступлении советник гендиректора ВЦИОМ рассказала, что в 2024 году увеличилось количество разводов. На 10 бракосочетаний приходилось восемь расставаний, из-за чего страна вышла на третье место по количеству разводов в мире. Михайлова отметила, что в уходящем году было замечены попытки граждан манипулировать своим семейным статусом для получения господдержки.

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В России упала рождаемость вторых детей. Причина в переносе маткапитала на первенца. Об этом сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-концеренции ВЦИОМ по итогам года. «В 2024 году мы наблюдали рост рождения четвертых и последующих детей, но при этом в стране падает рождаемость вторых детей. Это эффект от переноса маткапитала на первого ребенка», — сообщила Михайлова. Трансляция велась на сайте «Россия сегодня». Также социолог рассказала, что Россия вступила в период снижения численности женщин фертильного возраста, что неизбежно сказывается на рождаемости. По ее словам, в течение года появлялось много инициатив и предложений для повышения рождаемости, в том числе запрет на пропаганду идеологии чайлдфри и склонения женщин к абортам. «В следующем году мы ожидаем переход от отдельных выплат и запретов к комплексному подходу по решению демографических проблем», — отметила Михайлова. В своем выступлении советник гендиректора ВЦИОМ рассказала, что в 2024 году увеличилось количество разводов. На 10 бракосочетаний приходилось восемь расставаний, из-за чего страна вышла на третье место по количеству разводов в мире. Михайлова отметила, что в уходящем году было замечены попытки граждан манипулировать своим семейным статусом для получения господдержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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