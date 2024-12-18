Песков — URA.RU: заказчик убийства Кириллова Кремлю известен

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В Кремле заявили, что знают о заказчике убийства Игоря Кириллова
В Кремле заявили, что знают о заказчике убийства Игоря Кириллова Фото:

В Кремле заявили, что заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова известны. Борьба с ними будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, считают ли этот теракт еще одной пресеченной «красной линией» и стоит ли ожидать ответа.

«Теракт есть теракт. Мы знаем, кто является заказчиком этого теракта, и боремся с заказчиками, с нацистским киевским режимом. И мы продолжим борьбу», — сказал Песков.

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова было совершено рано утром 17 декабря. Следствие квалифицировало его как теракт. Для убийства было использовано СВУ, закрепленное на руле электросамоката. В ночь на 18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, исполнитель теракта.

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В Кремле заявили, что заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова известны. Борьба с ними будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, считают ли этот теракт еще одной пресеченной «красной линией» и стоит ли ожидать ответа. «Теракт есть теракт. Мы знаем, кто является заказчиком этого теракта, и боремся с заказчиками, с нацистским киевским режимом. И мы продолжим борьбу», — сказал Песков. Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова было совершено рано утром 17 декабря. Следствие квалифицировало его как теракт. Для убийства было использовано СВУ, закрепленное на руле электросамоката. В ночь на 18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, исполнитель теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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