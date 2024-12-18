Изменения УК не вызвали радости у главврача ОКБ Салехарда Добровольского

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Госдума РФ приняла изменения в статью 238 УК РФ
Госдума РФ приняла изменения в статью 238 УК РФ Фото:

Государственная Дума РФ приняла изменения в статью 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», исключив из нее применение к медицинским работникам. Нововведение прокомментировал Главврач ОКБ Салехарда Алексей Добровольский.

«У меня нет ни радости, ни эйфории от этих изменений уголовного кодекса. Причины роста числа „врачебных“ дел глубже, сложнее, подчас деликатнее и при их „разматывании“, простите за тавтологию, „наматывается“ клубок ох каких непростых ответов и новых вопросов», — написал Добровольский в своем telegram-канале.

Изменение статьи направлено на защиту врачей от уголовной ответственности за возможные ошибки в диагностике и лечении, которые ранее могли квалифицироваться как преступления. По мнению Добровольского, оно также ставит новые вопросы об оценке качества медицинских услуг и оценке профессиональных ошибок. 

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский стал главврачом салехардской ОКБ. Он вступил в должность 27 ноября.

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Государственная Дума РФ приняла изменения в статью 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», исключив из нее применение к медицинским работникам. Нововведение прокомментировал Главврач ОКБ Салехарда Алексей Добровольский. «У меня нет ни радости, ни эйфории от этих изменений уголовного кодекса. Причины роста числа „врачебных“ дел глубже, сложнее, подчас деликатнее и при их „разматывании“, простите за тавтологию, „наматывается“ клубок ох каких непростых ответов и новых вопросов», — написал Добровольский в своем telegram-канале. Изменение статьи направлено на защиту врачей от уголовной ответственности за возможные ошибки в диагностике и лечении, которые ранее могли квалифицироваться как преступления. По мнению Добровольского, оно также ставит новые вопросы об оценке качества медицинских услуг и оценке профессиональных ошибок.  Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский стал главврачом салехардской ОКБ. Он вступил в должность 27 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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