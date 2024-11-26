26 ноября 2024

Экс-глава депздрава из ХМАО стал главврачом салехардской ОКБ. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-глава депздрава из ХМАО Добровольский стал главой салехардской ОКБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Как предполагалось ранее, Добровольский после отставки уедет на Ямал
Как предполагалось ранее, Добровольский после отставки уедет на Ямал Фото:

Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский стал главой салехардской ОКБ. Об этом сообщают источники агентства в медицинских кругах.

«Сегодня его первый день на новом месте. Нового руководителя медучреждения представил персоналу больницы лично глава ямальского депздрава Сергей Новиков», — передают источники URA.RU.

Ранее источники из югорских и ямальских политических кругов уже подтверждали его вероятный перевод в ямальскую структуру здравоохранения. Как и предполагалось, на должность главы СОКБ его приняли 27 ноября.

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Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский стал главой салехардской ОКБ. Об этом сообщают источники агентства в медицинских кругах. «Сегодня его первый день на новом месте. Нового руководителя медучреждения представил персоналу больницы лично глава ямальского депздрава Сергей Новиков», — передают источники URA.RU. Ранее источники из югорских и ямальских политических кругов уже подтверждали его вероятный перевод в ямальскую структуру здравоохранения. Как и предполагалось, на должность главы СОКБ его приняли 27 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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