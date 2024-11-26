Как предполагалось ранее, Добровольский после отставки уедет на Ямал
Экс-глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский стал главой салехардской ОКБ. Об этом сообщают источники агентства в медицинских кругах.
«Сегодня его первый день на новом месте. Нового руководителя медучреждения представил персоналу больницы лично глава ямальского депздрава Сергей Новиков», — передают источники URA.RU.
Ранее источники из югорских и ямальских политических кругов уже подтверждали его вероятный перевод в ямальскую структуру здравоохранения. Как и предполагалось, на должность главы СОКБ его приняли 27 ноября.
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