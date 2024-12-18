Африканцы и индийцы не смогут заменить мигрантов из стран СНГ

Трудовые кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья, об этом в ходе пресс-конференции ВЦИОМ по итогам года заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Трансляция велась на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
«Массовые потоки мигрантов из ближнего зарубежья в России сокращаются, но полноценной компенсации трудовой силы за счет кадров из Индии, Африки, других густонаселенных и бедных стран мира ожидать не стоит», — сообщил глава ведомства.
По словам Федорова, заменить большой объем рабочей силы из средней Азии на трудовые кадры дальних стран не позволяет жесткие правила въезда этих граждан в страну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.