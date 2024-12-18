Африканцы и индийцы не смогут заменить мигрантов из стран СНГ

ВЦИОМ: кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья
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Трудовые кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья
Трудовые кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья Фото:

Трудовые кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья, об этом в ходе пресс-конференции ВЦИОМ по итогам года заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Трансляция велась на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Массовые потоки мигрантов из ближнего зарубежья в России сокращаются, но полноценной компенсации трудовой силы за счет кадров из Индии, Африки, других густонаселенных и бедных стран мира ожидать не стоит», — сообщил глава ведомства.

По словам Федорова, заменить большой объем рабочей силы из средней Азии на трудовые кадры дальних стран не позволяет жесткие правила въезда этих граждан в страну.

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Трудовые кадры из Индии и Африки не заменят мигрантов из ближнего зарубежья, об этом в ходе пресс-конференции ВЦИОМ по итогам года заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Трансляция велась на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». «Массовые потоки мигрантов из ближнего зарубежья в России сокращаются, но полноценной компенсации трудовой силы за счет кадров из Индии, Африки, других густонаселенных и бедных стран мира ожидать не стоит», — сообщил глава ведомства. По словам Федорова, заменить большой объем рабочей силы из средней Азии на трудовые кадры дальних стран не позволяет жесткие правила въезда этих граждан в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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