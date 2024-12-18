Жители Ростовской области оказались самыми подкованными в этнических вопросах

Ростовская область одна из лучших написала этнографический диктант
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростовская область набрала высокий балл в этнографическом диктанте
Ростовская область набрала высокий балл в этнографическом диктанте Фото:

Ростовская область в числе лидеров по результатам Большого этнографического диктанта, который проводился во всех регионах страны. Об этом сообщили на сайте правительства области.

«Ростовская область вошла в число самых этнически образованных регионов со средним результатом участников — 96 баллов», — пишет пресс-служба. Диктант знакомил участников с историей и культурой народов, проживающих в России.

Просветительская акция проводилась Федеральным агентством по делам национальностей. На днях руководитель ФАДН Игорь Баринов встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Они обсудили обеспечение этноконфессионального мира и согласия на донской земле.

Расположенное в Ростове-на-Дону Юго-Западное управление ФАДН возглавляет Сергей Мильдзихов. Управление осуществляет свою деятельность на территориях Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях. По итогам встречи Юрий Слюсарь и Игорь Баринов определили направления дальнейшей совместной работы в условиях специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ростовская область в числе лидеров по результатам Большого этнографического диктанта, который проводился во всех регионах страны. Об этом сообщили на сайте правительства области. «Ростовская область вошла в число самых этнически образованных регионов со средним результатом участников — 96 баллов», — пишет пресс-служба. Диктант знакомил участников с историей и культурой народов, проживающих в России. Просветительская акция проводилась Федеральным агентством по делам национальностей. На днях руководитель ФАДН Игорь Баринов встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Они обсудили обеспечение этноконфессионального мира и согласия на донской земле. Расположенное в Ростове-на-Дону Юго-Западное управление ФАДН возглавляет Сергей Мильдзихов. Управление осуществляет свою деятельность на территориях Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях. По итогам встречи Юрий Слюсарь и Игорь Баринов определили направления дальнейшей совместной работы в условиях специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...