Жители Ростовской области оказались самыми подкованными в этнических вопросах

Ростовская область в числе лидеров по результатам Большого этнографического диктанта, который проводился во всех регионах страны. Об этом сообщили на сайте правительства области.
«Ростовская область вошла в число самых этнически образованных регионов со средним результатом участников — 96 баллов», — пишет пресс-служба. Диктант знакомил участников с историей и культурой народов, проживающих в России.
Просветительская акция проводилась Федеральным агентством по делам национальностей. На днях руководитель ФАДН Игорь Баринов встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Они обсудили обеспечение этноконфессионального мира и согласия на донской земле.
Расположенное в Ростове-на-Дону Юго-Западное управление ФАДН возглавляет Сергей Мильдзихов. Управление осуществляет свою деятельность на территориях Ростовской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях. По итогам встречи Юрий Слюсарь и Игорь Баринов определили направления дальнейшей совместной работы в условиях специальной военной операции.
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