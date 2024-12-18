Полиция взяла на особый контроль парковку в центре Челябинска

Полицейские взяли на контроль парковку у ЮУрГУ после ночных заездов дрифтеров

18 декабря 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ночью парковка возле вуза превращается в гоночную трассу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Челябинска усилила контроль за парковкой у Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) из-за жалоб на ночные заезды дрифтеров. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. «Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у парковки около ЮУрГУ после ночных заездов дрифтеров. Будет проведена проверка законности внесения автовладельцами изменений в конструкции транспортных средств, в том числе по фактам установки прямоточных глушителей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Экипажи ДПС ориентированы на мгновенное реагирование на жалобы горожан на ночных дрифтеров около ЮУрГУ. Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые по ночам гоняют на парковке ЮУрГУ по проспекту Ленина. Рев двигателей и визги шин слышны на всю округу, проживающие рядом в домах и общежитиях не могут уснуть всю ночь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Челябинска усилила контроль за парковкой у Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) из-за жалоб на ночные заезды дрифтеров. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. «Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска взяли на контроль территорию у парковки около ЮУрГУ после ночных заездов дрифтеров. Будет проведена проверка законности внесения автовладельцами изменений в конструкции транспортных средств, в том числе по фактам установки прямоточных глушителей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Экипажи ДПС ориентированы на мгновенное реагирование на жалобы горожан на ночных дрифтеров около ЮУрГУ. Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые по ночам гоняют на парковке ЮУрГУ по проспекту Ленина. Рев двигателей и визги шин слышны на всю округу, проживающие рядом в домах и общежитиях не могут уснуть всю ночь.