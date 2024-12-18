Аэропорт в ХМАО отметил подарком полумиллионного пассажира. Видео

Аэропорт Ханты-Мансийска подарил 500-тысячному пассажиру бесплатные авиаполеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Ханты-Мансийска обслужил полумиллионного пассажира
Аэропорт Ханты-Мансийска обслужил полумиллионного пассажира Фото:

Аэропорт Ханты-Мансийска подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в полет вместе с дочерью и собакой, сообщила пресс-служба АО «Юграавиа» — предприятия, обслуживающего аэровокзал.

«В аэропорту Ханты-Мансийска обслужили 500-тысячного пассажира 2024 года. Им стала Светлана Баркаускене, которая вместе с дочерью и собакой отправилась утренним рейсом в Белоярский. Она получила сертификат на бесплатный полет туда-обратно от авиакомпании Utair», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Руководитель АО «Юграавиа» Александр Качура лично поздравил юбилейного пассажира и вручил цветы. Он отметил, что аэропорт в этом году планирует обслужить рекордные 519 тысяч пассажиров, что станет историческим максимумом. За три года пассажиропоток аэрогавани вырос на 110 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска будут продавать косметику из нефти. Она создана на основе минерального масла, добываемого на месторождениях Югры.

Автор видео: аэропорт Ханты-Мансийска

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Аэропорт Ханты-Мансийска подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в полет вместе с дочерью и собакой, сообщила пресс-служба АО «Юграавиа» — предприятия, обслуживающего аэровокзал. «В аэропорту Ханты-Мансийска обслужили 500-тысячного пассажира 2024 года. Им стала Светлана Баркаускене, которая вместе с дочерью и собакой отправилась утренним рейсом в Белоярский. Она получила сертификат на бесплатный полет туда-обратно от авиакомпании Utair», — сообщила пресс-служба аэропорта. Руководитель АО «Юграавиа» Александр Качура лично поздравил юбилейного пассажира и вручил цветы. Он отметил, что аэропорт в этом году планирует обслужить рекордные 519 тысяч пассажиров, что станет историческим максимумом. За три года пассажиропоток аэрогавани вырос на 110 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска будут продавать косметику из нефти. Она создана на основе минерального масла, добываемого на месторождениях Югры. Автор видео: аэропорт Ханты-Мансийска
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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