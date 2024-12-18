Аэропорт Ханты-Мансийска подарил бесплатные полеты на самолетах Utair полумиллионному пассажиру. Счастливицей оказалась жительница Белоярского, которая собиралась в полет вместе с дочерью и собакой, сообщила пресс-служба АО «Юграавиа» — предприятия, обслуживающего аэровокзал.
«В аэропорту Ханты-Мансийска обслужили 500-тысячного пассажира 2024 года. Им стала Светлана Баркаускене, которая вместе с дочерью и собакой отправилась утренним рейсом в Белоярский. Она получила сертификат на бесплатный полет туда-обратно от авиакомпании Utair», — сообщила пресс-служба аэропорта.
Руководитель АО «Юграавиа» Александр Качура лично поздравил юбилейного пассажира и вручил цветы. Он отметил, что аэропорт в этом году планирует обслужить рекордные 519 тысяч пассажиров, что станет историческим максимумом. За три года пассажиропоток аэрогавани вырос на 110 тысяч человек.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Ханты-Мансийска будут продавать косметику из нефти. Она создана на основе минерального масла, добываемого на месторождениях Югры.
Автор видео: аэропорт Ханты-Мансийска
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