Глава пермского крайизбиркома Вагин получил высшую награду Херсонской области

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Владимир Сальдо поблагодарил членов ЦИК за поддерржку
Владимир Сальдо поблагодарил членов ЦИК за поддерржку Фото:

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил вклад в формирование избирательной системы нового региона, который внесли ЦИК России и избирком Пермского края. Он вручил им ордена «За заслуги перед Херсонской областью» 1-й степени». Об этом Сальдо пишет в своем telegram-канале.

«В рамках встречи вручил ордена „За заслуги перед Херсонской областью“ 1-й степени уважаемым коллегам: Элле Александровне, зампреду ЦИК Николаю Булаеву, члену ЦИК Евгению Шевченко и председателю Избиркома Пермского края Игорю Вагину. Эти награды стали признанием их огромного вклада в формирование избирательной системы нашего региона и помощи в организации всех избирательных кампаний, включая референдум и выборы президента РФ», — отметил Сальдо.

На встрече Сальдо также обсудил с руководством ЦИК подготовку к выборам в госдуму в 2026 году. В первую очередь, по его словам, важно, создать и поддерживать в актуальном состоянии регистр избирателей.

Элла Памфилова, со своей стороны, поблагодарила Владимира Сальдо за внимание электоральной повестке в сложных военных условиях. «Она подчеркнула, что в любой момент, когда это потребуется, каждый из большой семьи избирательных комиссий готов оказать содействие коллегам из Херсонской области», — передает слова Памфиловой пресс-служба ЦИК РФ.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил вклад в формирование избирательной системы нового региона, который внесли ЦИК России и избирком Пермского края. Он вручил им ордена «За заслуги перед Херсонской областью» 1-й степени». Об этом Сальдо пишет в своем telegram-канале. «В рамках встречи вручил ордена „За заслуги перед Херсонской областью“ 1-й степени уважаемым коллегам: Элле Александровне, зампреду ЦИК Николаю Булаеву, члену ЦИК Евгению Шевченко и председателю Избиркома Пермского края Игорю Вагину. Эти награды стали признанием их огромного вклада в формирование избирательной системы нашего региона и помощи в организации всех избирательных кампаний, включая референдум и выборы президента РФ», — отметил Сальдо. На встрече Сальдо также обсудил с руководством ЦИК подготовку к выборам в госдуму в 2026 году. В первую очередь, по его словам, важно, создать и поддерживать в актуальном состоянии регистр избирателей. Элла Памфилова, со своей стороны, поблагодарила Владимира Сальдо за внимание электоральной повестке в сложных военных условиях. «Она подчеркнула, что в любой момент, когда это потребуется, каждый из большой семьи избирательных комиссий готов оказать содействие коллегам из Херсонской области», — передает слова Памфиловой пресс-служба ЦИК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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