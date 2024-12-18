Глава пермского крайизбиркома Вагин получил высшую награду Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил вклад в формирование избирательной системы нового региона, который внесли ЦИК России и избирком Пермского края. Он вручил им ордена «За заслуги перед Херсонской областью» 1-й степени». Об этом Сальдо пишет в своем telegram-канале.
«В рамках встречи вручил ордена „За заслуги перед Херсонской областью“ 1-й степени уважаемым коллегам: Элле Александровне, зампреду ЦИК Николаю Булаеву, члену ЦИК Евгению Шевченко и председателю Избиркома Пермского края Игорю Вагину. Эти награды стали признанием их огромного вклада в формирование избирательной системы нашего региона и помощи в организации всех избирательных кампаний, включая референдум и выборы президента РФ», — отметил Сальдо.
На встрече Сальдо также обсудил с руководством ЦИК подготовку к выборам в госдуму в 2026 году. В первую очередь, по его словам, важно, создать и поддерживать в актуальном состоянии регистр избирателей.
Элла Памфилова, со своей стороны, поблагодарила Владимира Сальдо за внимание электоральной повестке в сложных военных условиях. «Она подчеркнула, что в любой момент, когда это потребуется, каждый из большой семьи избирательных комиссий готов оказать содействие коллегам из Херсонской области», — передает слова Памфиловой пресс-служба ЦИК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.