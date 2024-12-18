Екатеринбург установил рекорд по рождаемости

Мэрия: в 2023 году в Екатеринбурге родилось 16 тысяч детей
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За полгода в Екатеринбурге родилось 7442 младенца Фото:

По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. Этот показатель является лучшим среди городов-миллионников, заявила на заседании комиссии по соцзащите гордумы начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.RU.

«По итогам 2023-го года, в нашем городе родилось почти 16 тысяч младенцев. Это лучший показатель среди городов-миллионников. По итогам первого полугодия этого года, мы сохраняем этот позитивный тренд. В наших роддомах появились 7442 младенца», — подчеркнула Дмитриева.

Добавив, что Екатеринбург сейчас находится в лидерах по численности населения. Город стоит на втором месте после Новосибирска (исключая Москву и Санкт-Петербург). По состоянию на 1 января 2024 года, численность Екатеринбурга составила более 1,5 млн человек.

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По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. Этот показатель является лучшим среди городов-миллионников, заявила на заседании комиссии по соцзащите гордумы начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.RU. «По итогам 2023-го года, в нашем городе родилось почти 16 тысяч младенцев. Это лучший показатель среди городов-миллионников. По итогам первого полугодия этого года, мы сохраняем этот позитивный тренд. В наших роддомах появились 7442 младенца», — подчеркнула Дмитриева. Добавив, что Екатеринбург сейчас находится в лидерах по численности населения. Город стоит на втором месте после Новосибирска (исключая Москву и Санкт-Петербург). По состоянию на 1 января 2024 года, численность Екатеринбурга составила более 1,5 млн человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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