Екатеринбург установил рекорд по рождаемости

По итогам 2023 года в Екатеринбурге родилось 16 тысяч младенцев. Этот показатель является лучшим среди городов-миллионников, заявила на заседании комиссии по соцзащите гордумы начальник управления соцполитики мэрии Ирина Дмитриева, сообщает корреспондент URA.RU.
«По итогам 2023-го года, в нашем городе родилось почти 16 тысяч младенцев. Это лучший показатель среди городов-миллионников. По итогам первого полугодия этого года, мы сохраняем этот позитивный тренд. В наших роддомах появились 7442 младенца», — подчеркнула Дмитриева.
Добавив, что Екатеринбург сейчас находится в лидерах по численности населения. Город стоит на втором месте после Новосибирска (исключая Москву и Санкт-Петербург). По состоянию на 1 января 2024 года, численность Екатеринбурга составила более 1,5 млн человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!