Подростки из Ростова-на-Дону подожгли поезд с зерном по заданию ВСУ

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В Ростове-на-Дону задержали подростков за поджог электровоза с зерном
В Ростове-на-Дону задержали подростков за поджог электровоза с зерном Фото:

В Ростове-на-Дону подростки подожгли электровоз с зерном по поручению украинских кураторов через мессенджер. Студент и его несовершеннолетняя подруга осуществили поджог за обещанное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, которые были переведены им на криптокошелек.

«Подростки использовали две бутылки коктейля Молотова для поджога электровоза, после чего быстро покинули место происшествия», — сообщает издание Life. Электровоз был своевременно отцеплен от остальных вагонов, что предотвратило распространение огня на вагоны с зерном.

По данным издания после совершения преступления, все участники были задержаны. Отмечается, что мальчик является студентом второго курса местного железнодорожного техникума, а девушка обучается дистанционно в «Мобильной цифровой школе БИТ».

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В Ростове-на-Дону подростки подожгли электровоз с зерном по поручению украинских кураторов через мессенджер. Студент и его несовершеннолетняя подруга осуществили поджог за обещанное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, которые были переведены им на криптокошелек. «Подростки использовали две бутылки коктейля Молотова для поджога электровоза, после чего быстро покинули место происшествия», — сообщает издание Life. Электровоз был своевременно отцеплен от остальных вагонов, что предотвратило распространение огня на вагоны с зерном. По данным издания после совершения преступления, все участники были задержаны. Отмечается, что мальчик является студентом второго курса местного железнодорожного техникума, а девушка обучается дистанционно в «Мобильной цифровой школе БИТ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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