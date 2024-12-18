Подростки из Ростова-на-Дону подожгли поезд с зерном по заданию ВСУ

В Ростове-на-Дону подростки подожгли электровоз с зерном по поручению украинских кураторов через мессенджер. Студент и его несовершеннолетняя подруга осуществили поджог за обещанное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей, которые были переведены им на криптокошелек.
«Подростки использовали две бутылки коктейля Молотова для поджога электровоза, после чего быстро покинули место происшествия», — сообщает издание Life. Электровоз был своевременно отцеплен от остальных вагонов, что предотвратило распространение огня на вагоны с зерном.
По данным издания после совершения преступления, все участники были задержаны. Отмечается, что мальчик является студентом второго курса местного железнодорожного техникума, а девушка обучается дистанционно в «Мобильной цифровой школе БИТ».
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