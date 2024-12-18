Осетр, утка, раки: рестораны Екатеринбурга продают дорогущие новогодние блюда. Скрин

Рестораны Екатеринбурга перед Новым годом начали продавать утку за пять тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Оливье с раковыми шейками в одном из ресторанов стоит 4100 рублей
Оливье с раковыми шейками в одном из ресторанов стоит 4100 рублей Фото:

Рестораны Екатеринбурга полным ходом готовятся к новогодним застольям и добавляют в меню праздничные блюда — запеченный осетр, оливье с раковыми шейками, утку. Корреспондент URA.RU просмотрел меню разных популярных заведений города и нашел самые дорогие и необычные варианты угощений. 

В ресторане грузинской кухни «Хмели Сунели»» утку с яблоками продают за 5200 рублей. На нее нужно оформлять предзаказ за 72 часа. А килограмм холодца с горчицей и хреном можно купить за 1800 рублей. 

В «Сыроварне»» холодец из трех видов мяса стоит еще дороже — 3800 рублей, хотя вес блюда обещают такой же. Оливье с раковыми шейками там продают за 4100 рублей. 

Утку запеченную с яблоками и хурмой приготовят в ресторане «Паштет». Блюдо весом больше двух килограммов стоит 4990 рублей. Форель запеченная целиком желающим обойдется в 6250 рублей. 

Заказ на 72 часа придется оформить на копченый лосось, стоимость этого блюда в Pan Smetan — 5500 рублей. Килограммовое блюдо с осетром и пюре из лука-порея стоит 4900 рублей.  А в одном из ресторанов с японской кухней «Своя Компания» нашлось три праздничных сета роллов под заказ. Стоимость на них варьируется от 1649 до 2749 рублей. 

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Рестораны Екатеринбурга полным ходом готовятся к новогодним застольям и добавляют в меню праздничные блюда — запеченный осетр, оливье с раковыми шейками, утку. Корреспондент URA.RU просмотрел меню разных популярных заведений города и нашел самые дорогие и необычные варианты угощений.  В ресторане грузинской кухни «Хмели Сунели»» утку с яблоками продают за 5200 рублей. На нее нужно оформлять предзаказ за 72 часа. А килограмм холодца с горчицей и хреном можно купить за 1800 рублей.  В «Сыроварне»» холодец из трех видов мяса стоит еще дороже — 3800 рублей, хотя вес блюда обещают такой же. Оливье с раковыми шейками там продают за 4100 рублей.  Утку запеченную с яблоками и хурмой приготовят в ресторане «Паштет». Блюдо весом больше двух килограммов стоит 4990 рублей. Форель запеченная целиком желающим обойдется в 6250 рублей.  Заказ на 72 часа придется оформить на копченый лосось, стоимость этого блюда в Pan Smetan — 5500 рублей. Килограммовое блюдо с осетром и пюре из лука-порея стоит 4900 рублей.  А в одном из ресторанов с японской кухней «Своя Компания» нашлось три праздничных сета роллов под заказ. Стоимость на них варьируется от 1649 до 2749 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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