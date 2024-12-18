Сколько стоит новогодний стол в ХМАО. Инфографика

Новогодний ужин обойдется жителям ХМАО более 5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний ужин в ХМАО обойдется более чем в пять тысяч рублей
Новогодний ужин в ХМАО обойдется более чем в пять тысяч рублей Фото:

Новогодний ужин обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа примерно в 5,4 тысячи рублей. Это стандартный набор из горячего блюда, двух салатов, закусок, фруктов, конфет и шампанского. URA.RU посчитало цены, ориентируясь на минимальную стоимость продуктов в магазинах и данные Росстата.

«Запеченные два килограмма картофеля с кило куриного филе выйдут примерно в 570 рублей», — следует из исследования. Привычный на новогоднем столе салат оливье стоит около 538 рублей, а приготовить селедку под шубой можно за 414.

Если говорить о закусках, то, например, нарезка из сыра и колбасы (по 500 граммов) будет стоить примерно 770 рублей. Килограмм свежемороженой форели можно найти в магазинах за 700 рублей. А вот бутерброды с красной икрой в этом году обойдутся в 960. Свежие помидоры и огурцы (по 500 граммов) можно приобрести в общем за 305 рублей.

Традиционные для Нового года мандарины сейчас стоят 200 рублей за кило. А готовый килограммовый новогодний набор конфет — около 700 рублей. Самое дешевое игристое вино тем временем стоит примерно 250 рублей за бутылку.

Ужин на Новый год обойдется примерно в 5,4 тысячи рублей
Ужин на Новый год обойдется примерно в 5,4 тысячи рублей
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Новогодний ужин обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа примерно в 5,4 тысячи рублей. Это стандартный набор из горячего блюда, двух салатов, закусок, фруктов, конфет и шампанского. URA.RU посчитало цены, ориентируясь на минимальную стоимость продуктов в магазинах и данные Росстата. «Запеченные два килограмма картофеля с кило куриного филе выйдут примерно в 570 рублей», — следует из исследования. Привычный на новогоднем столе салат оливье стоит около 538 рублей, а приготовить селедку под шубой можно за 414. Если говорить о закусках, то, например, нарезка из сыра и колбасы (по 500 граммов) будет стоить примерно 770 рублей. Килограмм свежемороженой форели можно найти в магазинах за 700 рублей. А вот бутерброды с красной икрой в этом году обойдутся в 960. Свежие помидоры и огурцы (по 500 граммов) можно приобрести в общем за 305 рублей. Традиционные для Нового года мандарины сейчас стоят 200 рублей за кило. А готовый килограммовый новогодний набор конфет — около 700 рублей. Самое дешевое игристое вино тем временем стоит примерно 250 рублей за бутылку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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