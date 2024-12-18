Новогодний ужин обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа примерно в 5,4 тысячи рублей. Это стандартный набор из горячего блюда, двух салатов, закусок, фруктов, конфет и шампанского. URA.RU посчитало цены, ориентируясь на минимальную стоимость продуктов в магазинах и данные Росстата.
«Запеченные два килограмма картофеля с кило куриного филе выйдут примерно в 570 рублей», — следует из исследования. Привычный на новогоднем столе салат оливье стоит около 538 рублей, а приготовить селедку под шубой можно за 414.
Если говорить о закусках, то, например, нарезка из сыра и колбасы (по 500 граммов) будет стоить примерно 770 рублей. Килограмм свежемороженой форели можно найти в магазинах за 700 рублей. А вот бутерброды с красной икрой в этом году обойдутся в 960. Свежие помидоры и огурцы (по 500 граммов) можно приобрести в общем за 305 рублей.
Традиционные для Нового года мандарины сейчас стоят 200 рублей за кило. А готовый килограммовый новогодний набор конфет — около 700 рублей. Самое дешевое игристое вино тем временем стоит примерно 250 рублей за бутылку.
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