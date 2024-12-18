Тюменская область пополнила список регионов, ограничивающих работу мигрантов в 2025 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел ограничения на работу мигрантов в различных сферах. Они вступят в силу с 1 января 2025 года. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность», — говорится в документе. Он подписан Моором.
Ограничения касаются работы в такси, розничной торговли табачными изделиями, производства детских питаний и диетических пищевых продуктов. Нельзя будет заниматься мигрантам и пассажирскими перевозками на городском и пригородном транспорте, заниматься грузоперевозками.
Как и в других регионах страны, работодателем дается три месяца с 1 января 2025 года, чтобы распрощаться с иностранцами в этих сферах. Помимо этого, с нового года вступает силу постановление Александра Моора об указании в патенте профессии иностранцам из безвизовых стран.
«В патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, указывается профессия иностранного гражданина», — говорится в документе постановления. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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