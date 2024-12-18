Тюменская область пополнила список регионов, ограничивающих работу мигрантов в 2025 году

Таксисты-мигранты не смогут работать в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Также обяжут указывать профессию мигранта в патенте
Также обяжут указывать профессию мигранта в патенте Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел ограничения на работу мигрантов в различных сферах. Они вступят в силу с 1 января 2025 года. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность», — говорится в документе. Он подписан Моором. 

Ограничения касаются работы в такси, розничной торговли табачными изделиями, производства детских питаний и диетических пищевых продуктов. Нельзя будет заниматься мигрантам и пассажирскими перевозками на городском и пригородном транспорте, заниматься грузоперевозками.

Как и в других регионах страны, работодателем дается три месяца с 1 января 2025 года, чтобы распрощаться с иностранцами в этих сферах. Помимо этого, с нового года вступает силу постановление Александра Моора об указании в патенте профессии иностранцам из безвизовых стран.

«В патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, указывается профессия иностранного гражданина», — говорится в документе постановления. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел ограничения на работу мигрантов в различных сферах. Они вступят в силу с 1 января 2025 года. Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность», — говорится в документе. Он подписан Моором.  Ограничения касаются работы в такси, розничной торговли табачными изделиями, производства детских питаний и диетических пищевых продуктов. Нельзя будет заниматься мигрантам и пассажирскими перевозками на городском и пригородном транспорте, заниматься грузоперевозками. Как и в других регионах страны, работодателем дается три месяца с 1 января 2025 года, чтобы распрощаться с иностранцами в этих сферах. Помимо этого, с нового года вступает силу постановление Александра Моора об указании в патенте профессии иностранцам из безвизовых стран. «В патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, указывается профессия иностранного гражданина», — говорится в документе постановления. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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