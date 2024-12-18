Текслер озвучил ключевую проблему для челябинских машиностроителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал кадровый вопрос ключевым для челябинского машиностроения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое заявление Текслер сделал на расширенном заседании Регионального совета челябинского отделения «СоюзМаш России».
«Кадровый вопрос — ключевой. Поэтому роботизация, автоматизация, внедрение инженерных решений и как результат повышение производительности труда, — это наше будущее. В эту сторону нужно двигаться всем предприятиям», — подчеркнул губернатор.
Как заявил Текслер, регион движется в сторону развития кадрового потенциала. Создано 17 кластеров «Профессионалитета», 13 из которых уже работают, а еще четыре откроются в следующем году. Глава региона рекомендовал членам союза машиностроителей активнее включаться в работу с колледжами по формированию заявок на новые кластеры, а также участвовать в создании новых губернаторских инженерных классов.
Он добавил, что правительство региона поддерживает создание новых факультетов и инженерных школ в кооперации предприятий с образовательными организациями. В этом году Челябинская область вошла в число 20 пилотных регионов по разработке комплексной региональной программы научно-технологического развития.
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