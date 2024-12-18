Тюменцы рискуют «разориться» на новогодних корпоративах

В тюменских ресторанах на 20% подорожал средний чек на банкеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас все чаще на корпоративах в Тюмени выбирают формат кейтеринга
Сейчас все чаще на корпоративах в Тюмени выбирают формат кейтеринга Фото:

В Тюмени на 20% по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на новогодних банкетах. Об этом URA.RU рассказали в event-агентстве «Сибирский мелофон».

«Сегодня стандартный чек это уже 4 000 — 5 500 рублей без учета алкоголя. В прошлом году эта цифра варьировалась в районе 3 500 рублей»,— рассказали в агентстве.

Там также отметили, что в этом году средний чек на корпоративные мероприятия достигал и 10 000 рублей на персону. На итоговую сумму влияет и количество блюд, и шоу-программа и класс заведения.

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В Тюмени на 20% по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на новогодних банкетах. Об этом URA.RU рассказали в event-агентстве «Сибирский мелофон». «Сегодня стандартный чек это уже 4 000 — 5 500 рублей без учета алкоголя. В прошлом году эта цифра варьировалась в районе 3 500 рублей»,— рассказали в агентстве. Там также отметили, что в этом году средний чек на корпоративные мероприятия достигал и 10 000 рублей на персону. На итоговую сумму влияет и количество блюд, и шоу-программа и класс заведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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