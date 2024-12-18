Тюменцы рискуют «разориться» на новогодних корпоративах

Сейчас все чаще на корпоративах в Тюмени выбирают формат кейтеринга
В Тюмени на 20% по сравнению с прошлым годом вырос средний чек на новогодних банкетах. Об этом URA.RU рассказали в event-агентстве «Сибирский мелофон».
«Сегодня стандартный чек это уже 4 000 — 5 500 рублей без учета алкоголя. В прошлом году эта цифра варьировалась в районе 3 500 рублей»,— рассказали в агентстве.
Там также отметили, что в этом году средний чек на корпоративные мероприятия достигал и 10 000 рублей на персону. На итоговую сумму влияет и количество блюд, и шоу-программа и класс заведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!