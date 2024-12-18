В Перми скончалась бывший директор элитной гимназии

В Перми умерла экс-директор Дягилевской гимназии Раиса Зобачева
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Зобачева руководила гимназией с 1975 по 2023 годы
Зобачева руководила гимназией с 1975 по 2023 годы Фото:

В Перми скончалась директор гимназии №11 имени С . П. Дягилева Раиса Зобачева. Она руководила школой с 1975 по 2023 годы.

«18 декабря на 82-м году жизни скончалась президент Дягилевской гимназии Раиса Зобачева», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на сына Зобачевой. Причина смерти не уточняется.

Раиса Зобачева является заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук. В 1987 году открыла музей семьи Дягилевых в здании гимназии, затем создала общественный культурный благотворительный фонд «Дом Дягилева». В 2023 году ушла с поста директора школы и стала ее президентом. Гимназию возглавила ее заместитель Елена Макаренко.

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В Перми скончалась директор гимназии №11 имени С . П. Дягилева Раиса Зобачева. Она руководила школой с 1975 по 2023 годы. «18 декабря на 82-м году жизни скончалась президент Дягилевской гимназии Раиса Зобачева», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на сына Зобачевой. Причина смерти не уточняется. Раиса Зобачева является заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук. В 1987 году открыла музей семьи Дягилевых в здании гимназии, затем создала общественный культурный благотворительный фонд «Дом Дягилева». В 2023 году ушла с поста директора школы и стала ее президентом. Гимназию возглавила ее заместитель Елена Макаренко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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