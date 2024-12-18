В Перми скончалась бывший директор элитной гимназии

В Перми скончалась директор гимназии №11 имени С . П. Дягилева Раиса Зобачева. Она руководила школой с 1975 по 2023 годы.
«18 декабря на 82-м году жизни скончалась президент Дягилевской гимназии Раиса Зобачева», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на сына Зобачевой. Причина смерти не уточняется.
Раиса Зобачева является заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук. В 1987 году открыла музей семьи Дягилевых в здании гимназии, затем создала общественный культурный благотворительный фонд «Дом Дягилева». В 2023 году ушла с поста директора школы и стала ее президентом. Гимназию возглавила ее заместитель Елена Макаренко.
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