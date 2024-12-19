Правда ли, что Россию накрыла эпидемия «легкого ковида»: мнение врачей

В середине декабря стало известно, что в России распространяется эпидемия «легкого ковида». Заболевшие по всей России жалуются на схожие симптомы, которые очень напоминают COVID-19, работающий в полсилы. URA.RU рассказывает, что известно о новой эпидемии, и что о ней думают врачи.
Что за эпидемия «легкого ковида»
Многие заболевшие в последние несколько месяцев жалуются на странное ОРВИ. Главное отличие от обычной простуды — отсутствие таких симптомов, как насморк и боль в горле. При этом все заболевшие сравнивают ощущения с коронавирусом, который протекает в слабой форме.
Как сообщает телеграм-канал Shot, о первых случаях «легкого ковида» стали известно в середине ноября. При этом все, кто заразился отмечали, что ранее контактировали с человеком, у которого были аналогичные симптомы.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков подтвердил, что в последнее время поступает все больше подобных жалоб. «Действительно сейчас есть массовые жалобы пациентов на однотипную симптоматику, но при этом в официальных источниках каких-то комментариев с этиологической расшифровкой данного заболевания пока нет», — отметил врач-инфекционист.
Какие симптомы у «легкого ковида»
Заболевшие «легким ковидом» жалуются на одинаковые симптомы. Люди массово сообщают, что чувствуют:
- сильнейшую ломоту в теле,
- головную боль,
- вялость,
- невысокую температуру, около 37,5 градусов,
- иногда: першение в горле, изменение голоса, который становится гораздо грубее.
Симптомы очень напоминают коронавирус — поэтому болезнь и окрестили «легким ковидом». Основные признаки болезни длятся около трех — пяти дней. При этом общая усталость и вялость может продлится до нескольких недель.
Правда ли это новая эпидемия ковида — мнение врачей
По мнению Андрея Позднякова, происходящее действительно можно назвать «некоей эпидемией», массовой вспышкой заболевания с однотипной симптоматикой. Однако что именно это за болезнь — пока не ясно.
«Сейчас можно только теоретизировать, какой это возбудитель. Действительно ли это очередная мутация SARS-CoV-2 или это парагрипп, либо это бактериальная инфекция, что сомнительно судя по симптомам», — отметил врач-инфекционист.
Врач-терапевт Виктор Лишин также считает, что перечисленные заболевшими симптомы нельзя отнести к какому-то одному заболеванию. Все вышеуказанные признаки могут говорить о самых различных заболеваниях, в том числе и вирусных инфекциях.
«Симптомы „легкого ковида“ могут указывать на менее тяжелую форму COVID-19. Но также возможно, что это и другие респираторные вирусы, или даже поствирусные состояния», — отметил Виктор Лишин. «Единственный способ убедиться, правда ли это ослабленный коронавирус — это сдать анализ на COVID-19».
Как лечиться от «легкого ковида»
Андрей Поздняков считает, что ничего страшного не происходит. «С уверенностью сейчас можно сказать, что это не тяжелая, вирусная или бактериальная инфекция, которая проходит без этиотропной терапии, то есть лечится симптоматически», — успокоил врач. «У некоторых регистрируется явление астенизации — по типу легкого постковидного состояния. Здесь также лечение не требует специфической терапии».
Виктор Лишин советует всем, кто почувствовал описанные симптомы, достаточно отдыхать, пить много жидкости и принимать жаропонижающие по необходимости. «Если же состояние ухудшается или сохраняется долгая вялость — обязательно следует обратиться к врачу», — заключил врач-терапевт.
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