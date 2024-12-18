Суд заставил экс-владельцев пермской «Мотовилихи» заплатить 2,7 млрд рублей

Пермский краевой суд отклонил жалобу экс-руководителей «Мотовилихиснких заводов». Они пытались обжаловать решение первой инстанции о выплате 2,7 млрд рублей.
«Экс-руководители „Мотовилихинских заводов“ не смогли оспорить решение о взыскании 2,7 млрд рублей. Пермский краевой суд отказал в удовлетворении жалоб», — пишет «Коммерсант Прикамье». Речь идет о бывших акционерах предприятия Марате Загидуллове, Рафаэле Гималове, Юрии Медведюке, Руслане Валитове и Вагаршаке Сарксяне.
Ранее URA.RU рассказало, что Генпрокуратура РФ обратилась с иском в суд на бывших акционеров «Мотовилихинских заводов». Их обвинили в выводе активов предприятия для личного обогащения и доведения завода до банкротства. Суд обязал экс-владельцев выплатить 2,7 млрд рублей.
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