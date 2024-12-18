В Кремле раскрыли, с чем россияне обращаются к Путину

Песков: здравоохранение и СВО были основными вопросами к прямой линии
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Песков заявил, что россиян большего всего волнуют темы СВО и здравоохранения
Песков заявил, что россиян большего всего волнуют темы СВО и здравоохранения Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые волнуют граждан. Наибольшее количество обращений касается специальной военной операции, потребностей фронта, а также здравоохранения.

«На этот раз очень много вопросов связано с СВО и потребностями фронта, также затрагиваются вопросы обеспечения инвалидов, состояние здравоохранения», — отметил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. 

19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. В ходе этой программы Владимир Путин ответит на вопросы жителей страны, а также пообщается с журналистами.

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В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые волнуют граждан. Наибольшее количество обращений касается специальной военной операции, потребностей фронта, а также здравоохранения. «На этот раз очень много вопросов связано с СВО и потребностями фронта, также затрагиваются вопросы обеспечения инвалидов, состояние здравоохранения», — отметил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.  19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. В ходе этой программы Владимир Путин ответит на вопросы жителей страны, а также пообщается с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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