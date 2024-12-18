В Кремле раскрыли, с чем россияне обращаются к Путину

В преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые волнуют граждан. Наибольшее количество обращений касается специальной военной операции, потребностей фронта, а также здравоохранения.
«На этот раз очень много вопросов связано с СВО и потребностями фронта, также затрагиваются вопросы обеспечения инвалидов, состояние здравоохранения», — отметил Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
19 декабря состоится трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая сочетает элементы прямой линии и пресс-конференции президента России. В ходе этой программы Владимир Путин ответит на вопросы жителей страны, а также пообщается с журналистами.
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