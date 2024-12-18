Срыв назначения главы депобра и новое здание аэровокзала: главные события на Ямале за 18 декабря

Потенциальный глава депобра покинул гонку за должность
Кандидат на пост директора департамента образования ЯНАО Евгений Гузман отказался от должности в пользу места в правительстве Еврейской АО. А в Салехарде намерены аэропортовый комплекс — здание аэровокзала. Какие главные события произошли за 18 сентября — в материале URA.RU.
- Назначение нового главы департамента образования ЯНАО сорвалось: Евгений Гузман отказался от должности в пользу места в правительстве Еврейской АО. «Директора депобра ЯНАО уже вряд ли назначат в этом году», — передает агентству инсайдер, однако в претендентах появился новый кандидат;
- Новый резидент Арктической зоны РФ, компания «Аэропорт Салехард», намерена построить в столице Ямала аэропортовый комплекс — здание аэровокзала, привокзальную площадь и объекты аэродромной части. Планируется начать работу в 2028 году;
- А законодатели Ямала изменили верхние пределы государственного долга округа на 2025 — 2027 годы. По данным документа, к первому января 2026 года верхние пределы внутреннего госдолга составят 51 млрд 729 млн рублей вместо 52 млрд 138 млн рублей;
- Карамовский пост в ЯНАО перешел на двухрежимный статус работы, который будет зависеть от сезона работы. Режим гантри будет работать зимой, а портальный — летом;
- Известный российский пианист Денис Мацуев выразил свою любовь к Ямалу и обсудил возможное новшество в рамках конкурса «Симфония Ямала». В телепередаче «Синяя Птица» на телеканале «Россия 1», он поделился своими мыслями о введении духовых инструментов в конкурс;
- Глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов передал технику пограничному управлению ФСБ округа. Среди переданной техники — установка радиоэлектронной борьбы, два комплекта квадрокоптеров Mavic и системы сброса груза. Также ведомству передали блокираторы квадрокоптеров, прибор ночного видения и тепловизоры, активные наушники, стрелковые очки и бронеплиты;
- На содержание органов государственной власти в ЯНАО потратили к первому декабря 5, 014 млрд из запланированных 11,2 млрд рублей. В расходах на содержание губернаторов и его заместителей не освоены пока 65 млн рублей, а на выборах округ к декабрю сэкономил 78 млн рублей;
- В Лабытнанги (ЯНАО) 17 декабря было массовое отключение электроэнергии из-за плановых работ. Из-за этого у местных жителей перемерзли трубы, в соцсетях они отмечают, что такие работы не стоит проводить в морозы;
- Ретро-каток открылся в Губкинском в Никольском сквере (ЯНАО). URA.RU делится первыми кадрами работы;
- Ямальских школьников, которые не прошли отбор на Губернаторскую елку, пригласят на Елку главы города. В этом году местным департаментом образования принято решение пригласить на елку школьников, чьи портфолио были переданы в муниципальную конкурсную комиссию на Губернаторскую елку, но которые не прошли отбор.
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