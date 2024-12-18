Главный пост ДПС на границе ЯНАО перейдет на двухрежимный статус работы

Карамовский пост в ЯНАО перейдет на два режима работы: гантри и портальный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запущена в работу комплексная система безопасности
Запущена в работу комплексная система безопасности Фото:

Карамовский пост в ЯНАО перешел на двухрежимный статус работы, который будет зависеть от сезона работы. Режим гантри будет работать зимой, а портальный — летом. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Комплекс уникальный, первый в России, который работает в двух режимах — гантри и портальном. Первый — гантри — будет работать зимой. За каждой въезжающей машиной будут закрываться ворота. Пропускная способность — от 12 до 25 машин в час. Летом комплекс будет работать в портальном режиме — ворота закрываться не будут, а транспорт будет проезжать сквозь досмотровый комплекс без остановки и высадки пассажиров», — передает пресс-служба правительства округа.

Также изменен и сам пост ДПС — он перешел в режим постоянной работы вместо периодической. В здании патруля на границе ЯНАО обновили фасад и кровлю, внутреннюю отделку, утеплили полы, заменили инженерные сети и установили бронированные окна и двери. 

В случае обнаружения запрещенных предметов или товаров, не указанных в декларации, в результате просмотра транспортного средства с использованием рентгеновского оборудования большой мощности, транспортное средство подлежит детальному осмотру. Для этого предусмотрен специальный бокс для разгрузки и приобретен погрузчик. Также установлена смотровая яма для осмотра нижней части автомобиля. Работа рентгеновского оборудования организована в круглосуточном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Карамовский пост в ЯНАО перешел на двухрежимный статус работы, который будет зависеть от сезона работы. Режим гантри будет работать зимой, а портальный — летом. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Комплекс уникальный, первый в России, который работает в двух режимах — гантри и портальном. Первый — гантри — будет работать зимой. За каждой въезжающей машиной будут закрываться ворота. Пропускная способность — от 12 до 25 машин в час. Летом комплекс будет работать в портальном режиме — ворота закрываться не будут, а транспорт будет проезжать сквозь досмотровый комплекс без остановки и высадки пассажиров», — передает пресс-служба правительства округа. Также изменен и сам пост ДПС — он перешел в режим постоянной работы вместо периодической. В здании патруля на границе ЯНАО обновили фасад и кровлю, внутреннюю отделку, утеплили полы, заменили инженерные сети и установили бронированные окна и двери.  В случае обнаружения запрещенных предметов или товаров, не указанных в декларации, в результате просмотра транспортного средства с использованием рентгеновского оборудования большой мощности, транспортное средство подлежит детальному осмотру. Для этого предусмотрен специальный бокс для разгрузки и приобретен погрузчик. Также установлена смотровая яма для осмотра нижней части автомобиля. Работа рентгеновского оборудования организована в круглосуточном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...