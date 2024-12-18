Главный пост ДПС на границе ЯНАО перейдет на двухрежимный статус работы

Карамовский пост в ЯНАО перешел на двухрежимный статус работы, который будет зависеть от сезона работы. Режим гантри будет работать зимой, а портальный — летом. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Комплекс уникальный, первый в России, который работает в двух режимах — гантри и портальном. Первый — гантри — будет работать зимой. За каждой въезжающей машиной будут закрываться ворота. Пропускная способность — от 12 до 25 машин в час. Летом комплекс будет работать в портальном режиме — ворота закрываться не будут, а транспорт будет проезжать сквозь досмотровый комплекс без остановки и высадки пассажиров», — передает пресс-служба правительства округа.
Также изменен и сам пост ДПС — он перешел в режим постоянной работы вместо периодической. В здании патруля на границе ЯНАО обновили фасад и кровлю, внутреннюю отделку, утеплили полы, заменили инженерные сети и установили бронированные окна и двери.
В случае обнаружения запрещенных предметов или товаров, не указанных в декларации, в результате просмотра транспортного средства с использованием рентгеновского оборудования большой мощности, транспортное средство подлежит детальному осмотру. Для этого предусмотрен специальный бокс для разгрузки и приобретен погрузчик. Также установлена смотровая яма для осмотра нижней части автомобиля. Работа рентгеновского оборудования организована в круглосуточном режиме.
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