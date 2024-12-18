Бабушкина озвучила просьбы свердловским мэрам на 2025 год. Фото

Губернатор Куйвашев и спикер заксобрания провели совещание с мэрами по 2025 году
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Людмила Бабушкина поблагодарила глав за конструктивную работу
Людмила Бабушкина поблагодарила глав за конструктивную работу Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной провели совещание с мэрами, обозначив приоритеты на 2025 год. Основные — работа с нацпроектами и тесное взаимодействие с людьми. Подробности URA.RU сообщили в управлении информационной политики парламента.

«В новый год мы входим с новыми национальными целями и нацпроектами. Наша задача — успешно их реализовать, опираясь на опыт, приобретённый за предыдущие шесть лет. <…> Мы всегда руководствовались принципом: быть в постоянном контакте с жителями территорий, не оставлять их просьбы без внимания и без оговорок выполнять все взятые на себя обязательства», — сказал Куйвашев.

Людмила Бабушкина поблагодарила глав муниципалитетов за конструктивную работу и обозначила, что работы впереди еще много. «План на 2025 год сформирован, и мы примем его 20 декабря на заседании законодательного собрания. Основные направления законотворчества в 2025 году останутся прежними: бюджетный процесс, налоговая политика, местное самоуправление, административно-территориальное устройство, а также неизменное внимание социальной сфере, защите прав уральцев и обеспечению безопасности жителей», — сказала Людмила Бабушкина.

Главу Алапаевска Дениса Толмачева спикер заксо наградила благодарственным письмом
Главу Алапаевска Дениса Толмачева спикер заксо наградила благодарственным письмом
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вместе со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной провели совещание с мэрами, обозначив приоритеты на 2025 год. Основные — работа с нацпроектами и тесное взаимодействие с людьми. Подробности URA.RU сообщили в управлении информационной политики парламента. «В новый год мы входим с новыми национальными целями и нацпроектами. Наша задача — успешно их реализовать, опираясь на опыт, приобретённый за предыдущие шесть лет. <…> Мы всегда руководствовались принципом: быть в постоянном контакте с жителями территорий, не оставлять их просьбы без внимания и без оговорок выполнять все взятые на себя обязательства», — сказал Куйвашев. Людмила Бабушкина поблагодарила глав муниципалитетов за конструктивную работу и обозначила, что работы впереди еще много. «План на 2025 год сформирован, и мы примем его 20 декабря на заседании законодательного собрания. Основные направления законотворчества в 2025 году останутся прежними: бюджетный процесс, налоговая политика, местное самоуправление, административно-территориальное устройство, а также неизменное внимание социальной сфере, защите прав уральцев и обеспечению безопасности жителей», — сказала Людмила Бабушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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