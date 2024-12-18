Защитник «Металлурга» покинул лед на медицинской каталке

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко покинул лед на медицинской каталке во время матча с екатеринбургским «Автомобилистом». Против игрока силовой прием провел Андрей Обидин. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«На старте третьего периода Владислав Еременко покинул лед на медицинской каталке. Против защитника силовой прием провел Обидин. Защитник „Автомобилиста“ получил четыре минуты. Увы, магнитогорцам не удалось наказать соперника за грубость», — отмечает пресс-служба клуба.
После столкновения с Обидиным Еременко потерял равновесие, врезался в борт. Получил травму колена, самостоятельно подняться со льда он уже не смог.
Несмотря на выбывание Еременко, «Металлург» в первом после перерыва матче против «Автомобилиста» нанес поражение команде Николая Заварухина. Счет 4:2 в пользу магнитогорцев.
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