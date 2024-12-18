В Тюменской области увеличена грузоподъемность ледовой переправы

В селе Уват (Тюменская область) на ледовой переправе через реку Иртыш с 18 декабря увеличена грузоподъемность до пяти тонн. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«На ледовой переправе через реку Иртыш в селе Уват Тюменской области увеличили грузоподъемность. С 18 декабря по ледовой переправе смогут проехать транспортные средства общей массой до 5-ти тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что толщина льда на реке составляет 60 сантиметров. Переправа запущена в 6 декабря. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не превышать грузоподъемность авто для сохранности зимней автодороги.
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