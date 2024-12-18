В Тюменской области увеличена грузоподъемность ледовой переправы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Толщина льда на переправе достигла 60 сантиметров
Толщина льда на переправе достигла 60 сантиметров Фото:

В селе Уват (Тюменская область) на ледовой переправе через реку Иртыш с 18 декабря увеличена грузоподъемность до пяти тонн. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«На ледовой переправе через реку Иртыш в селе Уват Тюменской области увеличили грузоподъемность. С 18 декабря по ледовой переправе смогут проехать транспортные средства общей массой до 5-ти тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что толщина льда на реке составляет 60 сантиметров. Переправа запущена в 6 декабря. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не превышать грузоподъемность авто для сохранности зимней автодороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Уват (Тюменская область) на ледовой переправе через реку Иртыш с 18 декабря увеличена грузоподъемность до пяти тонн. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «На ледовой переправе через реку Иртыш в селе Уват Тюменской области увеличили грузоподъемность. С 18 декабря по ледовой переправе смогут проехать транспортные средства общей массой до 5-ти тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что толщина льда на реке составляет 60 сантиметров. Переправа запущена в 6 декабря. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и не превышать грузоподъемность авто для сохранности зимней автодороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...