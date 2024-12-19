Эксперт по недвижимости Ракута назвал способ сэкономить половину стоимости квартиры

Купить квартиру за наличные на вторичном рынке можно со скидкой до 40-50%. На такие скидки готовы идти продавцы в ситуации, когда предложение на рынке сильно превышает спрос, рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, это делает готовое жилье привлекательным для инвесторов.
«Многие покупали жилье в ипотеку и сейчас по разным причинам не готовы продолжать ее платить. Кому-то срочно понадобились деньги, а потребкредит на большую сумму не дают. Приходится продавать квартиру, а поскольку покупателей на рынке мало, продавцы снижают цены. Инвесторы, у которых есть „живые“ деньги, ищут такие объекты и выкупают иногда на 40-50% ниже рынка», — рассказал собеседник URA.RU.
Чаще всего для заработка приобретают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Эти города считаются перспективными в плане роста цен, к другим миллионникам интерес ниже. Ипотечные деньги при этом почти не используют, говорит эксперт.
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