Эксперт по недвижимости Ракута назвал способ сэкономить половину стоимости квартиры

Брокер Ракута: продавцы готового жилья стали давать скидки 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за низкого спроса продавцы, которые торопятся с продажей, делают большие скидки
Из-за низкого спроса продавцы, которые торопятся с продажей, делают большие скидки Фото:

Купить квартиру за наличные на вторичном рынке можно со скидкой до 40-50%. На такие скидки готовы идти продавцы в ситуации, когда предложение на рынке сильно превышает спрос, рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, это делает готовое жилье привлекательным для инвесторов.

«Многие покупали жилье в ипотеку и сейчас по разным причинам не готовы продолжать ее платить. Кому-то срочно понадобились деньги, а потребкредит на большую сумму не дают. Приходится продавать квартиру, а поскольку покупателей на рынке мало, продавцы снижают цены. Инвесторы, у которых есть „живые“ деньги, ищут такие объекты и выкупают иногда на 40-50% ниже рынка», — рассказал собеседник URA.RU.

Чаще всего для заработка приобретают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Эти города считаются перспективными в плане роста цен, к другим миллионникам интерес ниже. Ипотечные деньги при этом почти не используют, говорит эксперт.

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Купить квартиру за наличные на вторичном рынке можно со скидкой до 40-50%. На такие скидки готовы идти продавцы в ситуации, когда предложение на рынке сильно превышает спрос, рассказал в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, это делает готовое жилье привлекательным для инвесторов. «Многие покупали жилье в ипотеку и сейчас по разным причинам не готовы продолжать ее платить. Кому-то срочно понадобились деньги, а потребкредит на большую сумму не дают. Приходится продавать квартиру, а поскольку покупателей на рынке мало, продавцы снижают цены. Инвесторы, у которых есть „живые“ деньги, ищут такие объекты и выкупают иногда на 40-50% ниже рынка», — рассказал собеседник URA.RU. Чаще всего для заработка приобретают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Эти города считаются перспективными в плане роста цен, к другим миллионникам интерес ниже. Ипотечные деньги при этом почти не используют, говорит эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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