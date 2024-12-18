Картаполов: радиостанция «Судного дня» имеет важное значение, но не связана с ЯО

Сигналы радиостанции «Судного дня» — это проверка ее работоспособности, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он развеял миф о том, что таинственная «жужжалка» имеет отношение к системе ядерного щита, но отметил, что УВБ-76 имеет важное военное значение.
«Нет, поверьте мне, ни к какой системе „Периметр“, равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет. У этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, но с ядерными силами сдерживания они никак не связаны», — сообщил «Парламентской газете» парламентарий.
Ранее в эфире станции УВБ-76, которую иногда называют «радиостанцией Судного дня», передавались песни Шамана. Предполагалось, что радиостанцию взломали. Пользователи отмечали активность УВБ-76 перед началом СВО. Затем фиксировалось вещание в период частичной мобилизации, передает «Царьград».
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