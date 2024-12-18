Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей VPN

Разрабатываемый приказ Роскомнадзора о выявлении интернет-трафика, дающего доступ к нелегальным ресурсам, не предполагает сбор информации с личных устройств пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Целью проекта приказа является регистрация сетевых адресов, используемых операторами связи по всей территории Российской Федерации для обновления правил фильтрации, которые необходимы для борьбы с киберугрозами, включая DDoS-атаки. Сведения о личных устройствах пользователей при этом собираться не будут. Они не нужны для решения поставленных задач», — отметили в ведомстве.
В пояснительной записке к проекту указывается, что нормативный акт обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные, которые могут применяться для идентификации средств связи и клиентского оборудования.
Ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор получит данные пользователей, пытающихся получить доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Ведомство объявляло о введении запрета на распространение информации о VPN-сервисах, которые используются для обхода блокировок. При этом ограничения не затрагивают данные о VPN, необходимых для обеспечения безопасного удаленного доступа.
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