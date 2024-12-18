18 декабря 2024

Роскомнадзор не будет собирать данные о личных устройствах пользователей VPN

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрабатываемый приказ Роскомнадзора не предполагает сбор информации с личных устройств пользователей
Разрабатываемый приказ Роскомнадзора не предполагает сбор информации с личных устройств пользователей Фото:

Разрабатываемый приказ Роскомнадзора о выявлении интернет-трафика, дающего доступ к нелегальным ресурсам, не предполагает сбор информации с личных устройств пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Целью проекта приказа является регистрация сетевых адресов, используемых операторами связи по всей территории Российской Федерации для обновления правил фильтрации, которые необходимы для борьбы с киберугрозами, включая DDoS-атаки. Сведения о личных устройствах пользователей при этом собираться не будут. Они не нужны для решения поставленных задач», — отметили в ведомстве.

В пояснительной записке к проекту указывается, что нормативный акт обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные, которые могут применяться для идентификации средств связи и клиентского оборудования.

Ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор получит данные пользователей, пытающихся получить доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Ведомство объявляло о введении запрета на распространение информации о VPN-сервисах, которые используются для обхода блокировок. При этом ограничения не затрагивают данные о VPN, необходимых для обеспечения безопасного удаленного доступа.

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Разрабатываемый приказ Роскомнадзора о выявлении интернет-трафика, дающего доступ к нелегальным ресурсам, не предполагает сбор информации с личных устройств пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Целью проекта приказа является регистрация сетевых адресов, используемых операторами связи по всей территории Российской Федерации для обновления правил фильтрации, которые необходимы для борьбы с киберугрозами, включая DDoS-атаки. Сведения о личных устройствах пользователей при этом собираться не будут. Они не нужны для решения поставленных задач», — отметили в ведомстве. В пояснительной записке к проекту указывается, что нормативный акт обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору данные, которые могут применяться для идентификации средств связи и клиентского оборудования. Ранее появилась информация о том, что Роскомнадзор получит данные пользователей, пытающихся получить доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Ведомство объявляло о введении запрета на распространение информации о VPN-сервисах, которые используются для обхода блокировок. При этом ограничения не затрагивают данные о VPN, необходимых для обеспечения безопасного удаленного доступа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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