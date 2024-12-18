Потребность Свердловской области в мусорных полигонах закроют к 2030 году

Свердловская область будет полностью обеспечена инфраструктурой для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в течение шести лет. Об этом рассказали в управлении информполитики заксобрания по итогам выездного заседания комитета по экологии на мусоросортировочном заводе в Краснотурьинске.
«Продолжается создание инфраструктуры для переработки отходов. В настоящее время работают мусоросортировочные комплексы (МСК) в Екатеринбурге (Широкореченский), Алапаевске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Лесном и сортировочная линия в Верхней Пышме. Запланированы к запуску МСК в Нижнем Тагиле, Камышлове, Красноуфимске и Сухом Логу, а также идет модернизация Каменск-Уральского комплекса, что позволит полностью удовлетворить потребности перерабатывающих предприятий. Таким образом, к 2030 году планируется завершить создание инфраструктуры по обращению с ТКО и обеспечить 100% обработку отходов», — говорится в сообщении.
Говоря конкретно о краснотурьинской площадке, депутат Сергей Никонов отметил, что «большая часть оборудования комплекса произведена в России», а сам он «служит ориентиром для всей области благодаря своим технологиям и чистоте». Отдельно обсуждалась проблема вывоза строительного мусора — непонятно, кто за это отвечает.
По словам Никонова, в Госдуме сейчас как раз обсуждаются поправки в федеральное законодательство. «В случае принятия изменений появится уполномоченный орган, ответственный за утилизацию этих отходов», — поделился депутат.
Ранее законодательное регулирование «мусорной» отрасли на площадке Совета законодателей РФ с коллегами обсуждала и спикер заксо Людмила Бабушкина. «В частности, речь шла о модернизации коммунальной инфраструктуры, состояние и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах», — сообщили в парламенте.
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