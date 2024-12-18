18 декабря 2024

Вторая ледовая переправа открылась в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений
Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений Фото:

На территории Пермского края начала свою работу вторая ледовая переправа. Она расположена в Соликамском городском округе на реке Кама, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«В Соликамском городском округе открыта ледовая переправа через реку Кама, (поселок Тюлькино — деревня Тюлькино. Грузоподъемность до пяти тонн», — уточнили в ведомстве.

Первая переправа открылась в Кунгурском округе Пермского края. Годом ранее на территории региона работало 13 ледовых переправ. При пересечении переправы необходимо соблюдать правила безопасности: отстегнуть ремни, отключить блокировку дверей и соблюдать скоростной режим.

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На территории Пермского края начала свою работу вторая ледовая переправа. Она расположена в Соликамском городском округе на реке Кама, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «В Соликамском городском округе открыта ледовая переправа через реку Кама, (поселок Тюлькино — деревня Тюлькино. Грузоподъемность до пяти тонн», — уточнили в ведомстве. Первая переправа открылась в Кунгурском округе Пермского края. Годом ранее на территории региона работало 13 ледовых переправ. При пересечении переправы необходимо соблюдать правила безопасности: отстегнуть ремни, отключить блокировку дверей и соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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