Вторая ледовая переправа открылась в Пермском крае

На территории Пермского края начала свою работу вторая ледовая переправа. Она расположена в Соликамском городском округе на реке Кама, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
«В Соликамском городском округе открыта ледовая переправа через реку Кама, (поселок Тюлькино — деревня Тюлькино. Грузоподъемность до пяти тонн», — уточнили в ведомстве.
Первая переправа открылась в Кунгурском округе Пермского края. Годом ранее на территории региона работало 13 ледовых переправ. При пересечении переправы необходимо соблюдать правила безопасности: отстегнуть ремни, отключить блокировку дверей и соблюдать скоростной режим.
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